Митрополит Корнилий помянул епископа Тихона

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 20 октября совершил Божественную литургию в храме Всех святых в областной столице. В этот день исполнилось пятнадцать лет со дня преставления приснопамятного епископа Тихона (Степанова), управлявшего Архангельской епархией с 1996 по 2010 год.

Архипастырю сослужили клирики Архангельской, Санкт-Петербургской и Костромской митрополий. Песнопения исполнил архиерейский хор под управлением Ирины Якуниной.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси.

По окончании Божественной литургии на могиле приснопамятного архипастыря за алтарем храма была совершена панихида.

Митрополит Корнилий обратился к участникам богослужения с архипастырским словом, полный текст которого приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Ныне мы с вами, возлюбленные во Христе отцы, братья и сестры, собрались под сводами сего святого храма для того, чтобы вознести горячие молитвы об упокоении приснопамятного архипастыря, епископа Архангельского и Холмогорского Тихона, пятнадцать лет назад отошедшего в Вечность.

В сей день священнослужители и миряне, знавшие владыку Тихона, по завету апостола Павла, сказавшего: «Почитайте наставников ваших», возносят об упокоении архипастыря горячие молитвы и уповают на милость Божию.

«Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы», — учит нас Господь в Священном Писании, и мы возлагаем на Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа наши упования и веруем, что Милосердный Господь упокоил душу Своего служителя, с детства возлюбившего Господа Бога, в селениях праведных, где нет болезни, печали и воздыхания.

Приснопамятный архипастырь был воспитан в семье священника и с самых ранних лет своей жизни полюбил церковную жизнь, которой он посвятил себя, служа Богу и людям и проповедуя слово Христова учения. Владыка получил образование в Санкт-Петербургских духовных школах, где укрепился в многовековой культурной и духовной традиции. Кротость и смирение в характере епископа Тихона органично сочетались с мужественным твердым исповеданием православной веры, которую владыка искренне любил всем сердцем.

Северная земля помнит подвиг, который покойный архипастырь совершал на Архангельской кафедре. Трудами владыки Тихона на нашей земле возрождались после эпохи разрушения и забвения храмы и монастыри, но главное, что духовно возрождались человеческие сердца. Душа человеческая по природе своей христианка, как говорил один древний мыслитель, и при соприкосновении с искренней глубокой верой, которой обладал приснопамятный архипастырь, души людей преображались и обращались ко Христу.

О плодах святительского служения епископа Тихона по сей день помнят многие люди, кто-то сегодня пришел сюда, а кто-то поминает архипастыря в келейных молитвах. По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «призванием и долгом каждого епископа являются священнодействие, то есть совершение Божественной Евхаристии и Божественных служб, учительство и управление. Вот эти три самых важных служения — священнодействие, учительство и управление». Можно уверенно свидетельствовать, что покойный владыка Тихон с достоинством и глубоким смирением совершил и исполнил свое служение во славу Господа Бога, без остатка посвятив себя служению Церкви Христовой.

Сегодня мы благодарим благочестивых родителей епископа Тихона — покойного протоиерея Владимира и ныне здравствующую матушку Маргариту. Позвольте пожелать Вам, дорогая и глубокоуважаемая матушка Маргарита, помощи Божией, крепкого здравия, крепости сил и долгих благословенных лет жизни! Низко кланяюсь Вам и сердечно благодарю за Вашу преданность Церкви Христовой и самозабвенное служение Господу Богу!

Пусть сегодня каждый из нас, возлюбленные добрым словом и делом помянет покойного владыку и вознесет о нем свои горячие молитвы Господу Богу, ведь самая лучшая память — это наша с вами заупокойная молитва, обращенная ко Христу Спасителю и Божией Матери. Молитва — это наш с вами долг любви к почившему, и мы верим и знаем, что Милосердный Господь мира слышит наши воздыхания и дарует приснопамятному епископу Тихону вечную жизнь в невечернем дни царствия Божия со всеми святыми, от века Богу благоугодившими.

Бог да ублажит и упокоит приснопоминаемого епископа Тихона, и нас всех помилует и спасет, яко Благ и Человеколюбец! Аминь!