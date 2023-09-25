Митрополит Корнилий провел панихиду в память епископа Тихона

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 20 октября совершил Божественную литургию в храме Всех святых в областной столице. В этот день исполнилось тринадцать лет со дня преставления приснопамятного епископа Тихона (Степанова), управлявшего Архангельской епархией с 1996 по 2010 год.

Митрополиту Корнилию сослужило духовенство города, а также клирики Костромской митрополии.

По окончании Литургии духовенство и миряне собрались на могиле приснопамятного архипастыря за алтарем храма. Митрополит Корнилий возглавил служение панихиды.

Глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью. Приводим полный текст архипастырского слова.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, мы с вами собрались под сводами сего святого храма, чтобы вместе вознести горячие молитвы об упокоении приснопамятного Преосвященного владыки Тихона, который на протяжении почти пятнадцати лет управлял Архангельской епархией и с именем которого во многом связано возрождение церковной жизни на святой северной земле.

Архангельская епархия в те годы включала в себя территорию всей Архангельской области и Ненецкого автономного округа, поэтому можно сказать, что вся Архангельская митрополия, включающая в себя четыре епархии, сегодня помнит покойного архипастыря и молится Господу Богу о его блаженном упокоении. Владыка Тихон рукоположил многих клириков, которые по сей день несут послушание в нашей митрополии, и, несомненно, всегда, по завету апостола Павла, сказавшего: «Почитайте наставников ваших», в своих молитвах произносят имя покойного архипастыря и по мере сил продолжают заложенные им добрые традиции.

По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, жизнь человека измеряется тем, что он сделал во имя Божие. «Говорят, что каждый человек должен оставить какой-то след: дерево посадить, дом построить, детей родить, и, наверное, все это правильно. Но если человек отказывается и от семьи, и от детей, и от дома, полностью посвящая себя служению Церкви, то его плод оценивается по другим критериям, и первый из них: что же ты сделал для Церкви Божией?», — отмечает Предстоятель Русской Православной Церкви. Поминая сегодня владыку Тихона, мы можем сказать, что он сделал для Церкви Христовой очень много. Покойный архипастырь обладал многими дарами от Господа Бога и, по свидетельствам знавших его людей, одним из бесценных его талантов было умение простыми, но очень теплыми словами обратиться к сердцу человека, порой даже не очень церковного, и пробудить в этом сердце доброту, искренность и, в конечном счете, любовь к Церкви Христовой. Владыка отличался мягкостью нрава — «право правяще слово истины», он был принципиален в духовных вопросах, но при этом кротко и уважительно обращался с людьми, почитая в каждом образ Божий и заботясь о мире церковном. Вспоминая сегодня эти замечательные личные качества приснопамятного епископа Тихона, мы воздаем честь его благочестивым родителям — протоиерею Владимиру и ныне здравствующей матушке Маргарите, воспитавшим всех своих детей в подлинно православном духе любви ко Господу Богу и Святой Христовой Церкви. Дорогая матушка Маргарита, примите наши теплые слова благодарности и благопожелания долгих лет жизни, здравия и крепости сил. Пусть Милосердный и Человеколюбивый Господь сторицею вознаградит Вас за все Ваши добрые дела и, видя Ваше чистое, наполненное любовью сердце, всегда пребывает с Вами, сохраняя от всех бед и напастей. Дай Бог, чтобы Ваш пример верности Православию и самозабвенного служения Церкви Христовой вдохновлял нынешнее поколение священнослужителей, их матушек и детей.

Всех вас, возлюбленные во Христе отцы, братья и сестры, благодарю за сегодняшнюю общую молитву о приснопоминаемом епископе Тихоне. Надеюсь, что на северной земле всегда будет сохраняться благодарная память о покойном архипастыре, и его всегда будут поминать в горячих молитвах священнослужители и миряне Архангельской митрополии. Верим, что владыка пребывает там, где нет болезни, печали и воздыхания, в обителях Отца Небесного, в которые всех нас призвал Господь наш Иисус Христос, сказавший в Евангелии такие замечательные слова: «Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». Милосердный Господь мира да сотворит приснопоминаемому епископу Тихону вечную память и дарует вечный покой, а нас всех помилует и спасет, яко Благ и Человеколюбец. Аминь!

(по материалам Архангельской епархии)