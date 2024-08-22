Иван Воронцов поздравил архангельских учителей с профессиональным праздником

- Дорогие учителя!



От лица депутатов городской Думы и от себя лично я с искренней радостью поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём учителя!



Ваша профессия по-настоящему уникальна, ведь она сочетает в себе множество прекрасных человеческих качеств: талант и образованность, душевность и эрудицию, обаяние и справедливость, воспитанность и гибкость.



Все мы в значительной степени обязаны своими умениями, успехами и лучшими душевными качествами заботе и мудрости наших учителей и преподавателей. В этот день каждый из нас имеет возможность позвонить, отправить открытку или преподнести цветы своим наставникам, даже если годы ученичества давно позади.



Благодарность, уважение и любовь учеников — вот истинное профессиональное достижение педагога и показатель его успеха.



Я искренне признателен и благодарен за ваш уникальный педагогический талант, духовную щедрость и стремление дать школьникам как можно больше знаний.



Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, творческого вдохновения и увлечённых и чутких учеников, которые всегда найдут в вас благодарный отклик!



Председатель Архангельской городской Думы И.А. Воронцов