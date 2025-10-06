Митрополит Корнилий: "Мы должны возлюбить ближнего своего, как самого себя"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 12 октября, в неделю 18-ю по Пятидесятнице, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси.

Глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, мы с вами за Божественной литургией слышали евангельское повествование святого апостола и евангелиста Луки, в котором Господь наш Иисус Христос изрек наставления, которые должен знать и соблюдать человек, если он желать быть настоящим православным христианином.

Господь сказал такие сакраментальные слова: «Ка́к хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Это означает, что мы должны возлюбить ближнего своего, как самого себя. Наши прародители нарушили Божию заповедь и были изгнаны из рая, и люди всё дальше и дальше отходили от Создателя, но Милосердный Господь Бог желает спасения каждому человеку, и сегодня мы слышим слова Христа Спасителя о том, как мы должны поступать, чтобы сподобиться блаженной вечной жизни. «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд», — говорит нам Господь наш Иисус Христос. В чем же заключается любовь к ближним? Примеров множество.

Хозяйка на своей даче разводит клубнику, и одну грядку она удобряет хорошими, качественными и безопасными удобрениями, а другую — вредными химикатами. Почему так? На первой грядке она растит клубнику для своего внука, а на второй — на продажу. Настоящий христианин не может поступать подобно этой хозяйке, потому что если ты любишь людей, ты не сможешь продавать им вредную для здоровья клубнику. Если настоящий христианин работает, к примеру, водителем автобуса, он будет так везти людей, как если бы за его спиной сидели его дети. С такой ответственностью и осторожностью он должен относиться к своей работе и ко всем пассажирам. Если христианин занимается строительством или ремонтом, он должен делать всё так, как если бы делал для самого себя в своем доме или квартире. А наипаче он должен иметь мысль, что работать надо так, как если бы в этом помещении потом жил Сам Господь наш Иисус Христос. По слову Евангелия, мы должны поступать с людьми так, как хотим, чтобы они поступали с нами.

В далекие ветхозаветные времена жили два законоучителя. Один из них был очень строг в следовании множеству правил и законов, а второй учил, что выше всего закон любви. Например, по вопросу развода мужа с женой у первого учителя было более ста двадцати правил, одно из которых допускало развод по причине того, что жена пересолила пищу. Или если жена несколько раз за день нехорошо отозвалась о родителях супруга. И еще множество мелких и даже бытовых правил давало основание для развода. Второй законоучитель говорил, что есть лишь один повод для развода с женой — грех прелюбодеяния. Однажды один из язычников, который искал мудрости и видел, что иудеи не имеют идолов, но имеют множество книг и изучают их, пришел спросить, в чем же смысл жизни и как познать Закон Божий. Первый из учителей сказал, что невозможно в двух словах рассказать всё, о чем написано в великих книгах, которые он всю жизнь изучает. Однако язычник продолжал неотступно просить, и тогда этот учитель взял палку и погнал его. После этого сей человек пришел ко второму учителю, и он ответил ему так: «Люби Бога и ближних своих, и ты познал весь Закон и всех пророков». Язычник в недоумении спросил, а как же это множество книг, среди которых пребывал учитель. Он ответил: «Все эти книги — комментарии к заповеди о любви к Богу и ближним».

Будем и мы с вами, возлюбленные во Христе братья и сестры, всегда знать и помнить о том, какая заповедь наибольшая, как об этом говорит Христос Спаситель в Евангелии: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим — сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Не рой другому яму — сам в нее попадешь, говорят в народе. Если оклеветал человека, жди в своей жизни, что и тебя оклевещут. Если обидел или осудил ближнего, получишь то же самое. Да не случится сего с нами, возлюбленные.

Ярким примером исполнения заповеди Христа Спасителя о любви к Богу и ближним является для нас с вами житие святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца. С детства он возлюбил Господа, и Господь возлюбил его. Жизнь святителя сложилась так, что ему пришлось оставить Россию и жить за границей, в Шанхае, где была его многочисленная паства. Когда коммунисты пришли к власти в Китае, русским православным людям пришлось бежать и оттуда. Большинство людей спасалось через Филиппины. Остров, где жило около пяти тысяч русских людей, бежавших из Китая, находился на пути сезонных тайфунов, и многие люди недоумевали, зачем было строить убежище на этом опасном острове. Однако за более чем два года, пока на этом острове жили русские люди с владыкой Иоанном, все тайфуны обходили его стороной. Когда один русский в разговоре с филиппинцами упомянул о своем страхе перед тайфунами, те сказали, что причин для беспокойства нет, поскольку «ваш святой человек благословляет ваш лагерь каждую ночь со всех четырех сторон». Когда же святитель Божий перевез свою паству с острова, на него обрушился страшный тайфун и полностью уничтожил все строения. Молитвы святителя Божия берегли его паству. Действительно, об этом угоднике Христовом сказаны слова Спасителя о пастыре добром. Святитель Иоанн совершил множество чудес, он помогал не только православным христианам, но всем, кому была нужна его молитвенная помощь. Напомню один из примеров. У одной женщины, иудейки по вероисповеданию, был тяжело болен сын, и сколько она его ни лечила, ничего не помогало. Она была на краю отчаяния, и ей сообщили, что у русских есть батюшка Иоанн, по молитвам которого многие исцеляются. Она пошла в собор и ждала, когда владыка закончит богослужение и начнет собираться. Затем женщина подошла к святителю и попросила помолиться за ее сына, которого назвала христианским именем Михаил, чтобы владыка не узнал, что он еврей. Владыка посмотрел на нее и сказал: «Я помолюсь о Мойше!». Действительно, сын этой женщины носил имя Моисей. Вскоре после этого мальчик стал поправляться.

Святитель Иоанн жил задолго до восстановления канонического единства Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви Заграницей, но за много десятилетий угодник Божий знал, что это воссоединение совершится. Владыка поминал на богослужениях Московского Патриарха наряду с Первоиерархом Синода Русской Зарубежной Церкви. Некоторые находились в недоумении, но святому владыке было открыто будущее.

Множество чудес совершил святитель Божий Иоанн, он исполнил завет Христов, любил ближнего своего, как сам себя. Об этом свидетельствуют не только книги, написанные о нем, но и люди, которые лично помнят святителя Божия. В сей день его памяти обратимся к нему с горячей молитвой, чтобы Он у Престола Божия молился о нас с вами, дабы Всемилостивый Господь научил нас правильно и спасительно исполнять заповеди Христовы. Пусть жизненный подвиг святителя Иоанна, его твердая, искренняя вера в Бога и любовь к ближнему помогают нам совершать наш жизненный христианский подвиг. Милосердный Господь по молитвам сего дивного святителя Божия Иоанна да хранит всех нас на всех путях жизни нашей до скончания века. Аминь!

С праздником Воскресного дня поздравляю всех вас, дорогие мои!