Курсанты из Мирного знакомятся с основами Православия

Помощник начальника космодрома Плесецк иеромонах Антоний (Ласточкин) в новом учебном сезоне продолжил проводить встречи с курсантами в региональном центре допризывной подготовки «Авангард» в городе Мирном.

В первых в текущем учебном году пятидневных сборах приняли участие старшеклассники из Мирного и Плесецкого округа.

Встречи со священником уже третий год входят в программу подготовки курсантов.

«Духовно-нравственная сфера является важнейшей составляющей в Вооруженных силах России. Служение Родине, беззаветная преданность своему Отечеству, вера и честь — основа воспитания гражданина, патриота», — отмечается на странице центра допризывной подготовки в соцсети.

Программа сборов включает широкий спектр дисциплин, направленных на развитие физических и интеллектуальных способностей. Среди них строевая подготовка, огневая подготовка, оказание первой медицинской помощи, изучение общевоинских уставов, радиохимическая биологическая защита (РХБЗ), элементы тактической подготовки. Эти занятия призваны подготовить юношей к выполнению служебных обязанностей, развить чувство ответственности и укрепить дух патриотизма.

Как мы сообщали ранее, иеромонах Антоний еженедельно на протяжении всего учебного сезона встречается с курсантами, беседует с ребятами о христианской русской культуре и об истории православного воинства, отвечает на вопросы молодых людей и делится жизненным опытом. Отметим, что клирик много лет прослужил в армии и принял священный сан, оставив службу в звании полковника.

Напомним, что созданный в 2022 году в соответствии с поручением Президента Владимира Путина центр в 2025 году вошел в структуру Архангельского губернаторского морского кадетского корпуса имени адмирала флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова. В марте этого года иеромонах Антоний встретился с директором корпуса Сергеем Докучаевым. На встрече договорились о сотрудничестве и взаимной поддержке.

Деятельность специализированного образовательно-воспитательного комплекса направлена на организацию практических занятий по основам военной службы и реализацию образовательных программ военно-патриотического воспитания.