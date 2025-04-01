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Певуньи Сретенского монастыря посетили космодром Плесецк

    Шесть участников хора молодежного миссионерского проекта московского Сретенского монастыря «Родная земля» посетили Плесецкий округ и город Мирный. Организовал событие иеромонах Антоний (Ласточкин), помощник начальника космодрома Плесецк.

    Музыканты выступили в войсковых частях гарнизона и спели для пациентов военного госпиталя, поздравили защитников Отечества с праздником Пасхи Христовой. В городе Мирном певцы пообщались со школьниками и с курсантами областного центра допризывной подготовки «Авангард».

    Также гости навестили пациентов стационарного отделения № 1 для граждан пожилого возраста и инвалидов в поселке Савинском Плесецкого округа, там же выступили для воспитанников специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната.

    Кроме того, музыканты украсили пением несколько богослужений, в том числе Божественную литургию, которую в храме поселка Савинского 23 апреля совершил епископ Плесецкий и Каргопольский Александр.

    «Три дня пребывания на нашей земле были очень насыщенными для гостей, в день они давали по три-четыре концерта для совершенно разных аудиторий, но всё сделали с любовью к Богу и людям, потрудились от души, за что мы им очень благодарны. Песнопения были и духовные, и народные, пели и акапельно, и под аккомпанемент народных инструментов. Всем слушателям понравилось, отзывы очень теплые», — отметил иеромонах Антоний.

    Отметим, что «Родная земля» регулярно посещает Архангельскую область. Добровольцы, среди которых студенты церковных и светских вузов, помогают проводить богослужения в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах нашего региона, а также участвуют в социальном служении. 

25 апрель 09:26 | : Культура / Верую

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