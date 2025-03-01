Иеромонах Антоний продолжает встречаться с допризывниками г. Мирный

В центре допризывной подготовки «Авангард» в городе Мирном продолжаются встречи курсантов с иеромонахом Антонием (Ласточкиным), помощником начальника космодрома Плесецк.

Каждую неделю отец Антоний посещает центр и общается с проходящими пятидневные сборы десятиклассниками из школ со всей Архангельской области и студентами колледжей. Беседы посвящены русской культуре, духовным основам патриотизма и воинского служения, великим святым разных столетий и тому, как вера Христова укрепляла русских воинов и позволяла им побеждать.

«От руководства центра выражаем искреннюю признательность отцу Антонию за проведение совместной работы по духовно-нравственному воспитанию молодежи Архангельской области», — говорится на странице «Авангарда» в соцсети.

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Центр «Авангард» Архангельской области создан в 2022 году как структурное подразделение ГАУ Архангельской области «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» в соответствии с поручением Президента Российской Федерации и представляет собой вид стационарного детского лагеря с круглосуточным пребыванием, предусматривающий возможность ведения образовательной деятельности в круглогодичном режиме.

Деятельность специализированного образовательно-воспитательного комплекса направлена на организацию практических занятий по основам военной службы и реализацию образовательных программ военно-патриотического воспитания.

На странице «Авангарда» в соцсети говорится: «Духовно-нравственное воспитание является одним из ключевых аспектов при формировании гармоничной личности и развитие её ценностно-смысловой сферы».

В 2025 году «Авангард» вошел в структуру Архангельского губернаторского морского кадетского корпуса имени адмирала флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова.