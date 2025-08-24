Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В больницах Поморья кинологи УФСИН проводят сеансы канистерапии

Инструктор-кинолог исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск) Валентина Притыкина совместно со своим золотистым ретривером провела мероприятие по канистерапии для пациентов Заостровской больницы.

Встреча с находящимися на лечении была направлена на оказание им психологической поддержки и улучшение эмоционального состояния, поскольку канистерапия является эффективным методом реабилитации, основанным на использовании специально обученных собак для взаимодействия с пациентами. Он оказывает положительное влияние на нервную систему человека, снижает уровень стресса и тревожности, улучшает настроение и самочувствие.

В ходе общения Валентина Притыкина сначала рассказала о породе своего четвероногого питомца, его особенностях и навыках. Затем Амур продемонстрировал зрителям цирковые таланты, выполняя различные трюки и команды, что вызвало положительные эмоции и улыбки на лицах пациентов. Особое внимание было уделено тактильному контакту. Пациенты имели возможность погладить дружелюбного пса и покормить его лакомствами. 

Отметим, что Амур – не служебная собака Валентины. В ИК-7 она работает с немецкой овчаркой. А золотистый ретривер – ее верный компаньон в благотворительных мероприятиях, обладающий особыми качествами, позволяющими ему устанавливать контакт с людьми, дарить им тепло и позитивные эмоции. Валентина Николаевна ранее проходила обучение по программе цирковой дрессировки собак. Полученные знания и навыки она успешно использует для повышения эффективности канистерапевтических мероприятий.

-   Хотя я и работаю в колонии со служебной собакой, я не забываю Амурчика, домашнего питомца, с ней в свои выходные я провожу мероприятия по канистерапии не только в Архангельске, до этого мы ездили в Ярославль, где тоже посещали дома престарелых и детские учреждения, - отметила инструктор-кинолог исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области Валентина Притыкина.

10 октябрь 10:08 | : Будни

Главные новости


Мэрская доля. Вспоминая архангельских градоначальников
Депутаты, вашу мать! Кое-что в защиту крепкого словца

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (137)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20