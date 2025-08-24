В больницах Поморья кинологи УФСИН проводят сеансы канистерапии

Инструктор-кинолог исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск) Валентина Притыкина совместно со своим золотистым ретривером провела мероприятие по канистерапии для пациентов Заостровской больницы.

Встреча с находящимися на лечении была направлена на оказание им психологической поддержки и улучшение эмоционального состояния, поскольку канистерапия является эффективным методом реабилитации, основанным на использовании специально обученных собак для взаимодействия с пациентами. Он оказывает положительное влияние на нервную систему человека, снижает уровень стресса и тревожности, улучшает настроение и самочувствие.

В ходе общения Валентина Притыкина сначала рассказала о породе своего четвероногого питомца, его особенностях и навыках. Затем Амур продемонстрировал зрителям цирковые таланты, выполняя различные трюки и команды, что вызвало положительные эмоции и улыбки на лицах пациентов. Особое внимание было уделено тактильному контакту. Пациенты имели возможность погладить дружелюбного пса и покормить его лакомствами.

Отметим, что Амур – не служебная собака Валентины. В ИК-7 она работает с немецкой овчаркой. А золотистый ретривер – ее верный компаньон в благотворительных мероприятиях, обладающий особыми качествами, позволяющими ему устанавливать контакт с людьми, дарить им тепло и позитивные эмоции. Валентина Николаевна ранее проходила обучение по программе цирковой дрессировки собак. Полученные знания и навыки она успешно использует для повышения эффективности канистерапевтических мероприятий.

- Хотя я и работаю в колонии со служебной собакой, я не забываю Амурчика, домашнего питомца, с ней в свои выходные я провожу мероприятия по канистерапии не только в Архангельске, до этого мы ездили в Ярославль, где тоже посещали дома престарелых и детские учреждения, - отметила инструктор-кинолог исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области Валентина Притыкина.