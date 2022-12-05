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Архангельские кинологи со своими питомцами пришли в гости к детям

При поддержке Губернаторского центра Архангельской области «Вместе мы сильнее» в Новодвинске под руководством совета женщин реализуется социальный проект «Свой дом – территория спасения». Его суть в распространении среди детей и подростков знаний о содержании собак. В нем активное участие принимают инструктора-кинологи учреждений УФСИН России по Архангельской области.

Организаторами данного проекта проводятся различные благотворительные акции по оказанию помощи приютам для собак, интересные встречи с кинологами и служебными собаками. В рамках проекта инструктор-кинолог кинологического отделения областной больницы УФСИН России по Архангельской области провел для воспитанников городского детского сада познавательное занятие. В гости к ребятишкам Владимир   Колупаев пришел со своим четвероногим другом, с которым проходит службу в учреждении.

Сначала инструктор-кинолог и служебный пес Ветер показали, как они умеют работать вместе, продемонстрировав выполнение некоторых команд с помощью голоса и жестов. Затем Владимир Колупаев рассказал о правилах поведения с домашними собаками и как

их обучать, чтобы животное слушалось и выполняло команды человека. Для одного из упражнений ребята принесли свои рукавички, но пес выбрал именно ту из пары, которую дал ему понюхать кинолог. Детвора была в восторге от увиденного.

Особое внимание при разговоре было уделено тому, как нужно себя вести, если случайно

на улице встретишь бездомную собаку, чего нельзя делать с такими животными. Кинолог

УФСИН все подробно объяснил малышам и присутствующим взрослым.

Проведенная встреча детям очень понравилась, все ребята смогли не только увидеть работу Владимира и Ветра, но и пообщаться с четвероногим, который оказался очень добрым и веселым псом. Владимир работает с ним уже 4 года и, по словам кинолога, несмотря на серьезную службу, собака ласковая и при выполнении служебных задач и на тренировочных занятий проявляет себя исключительно как настоящий товарищ.

 

09 декабрь 13:32 | : Будни

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