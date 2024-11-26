Из зоны с любовью. Заключенные колонии под Архангельском передают привет родным

Отбывающие наказание в исправительной колонии №7 УФСИН России по Архангельской области (п. Лесная Речка, г. Архангельск) подготовили видеопоздравления с новогодними праздниками для родных и близких.

Мероприятие организовали и провели сотрудники отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-7. Используя возможности студии кабельного телевидения учреждения, в течение предновогодней недели желающие подготовили родственникам видеопоздравления, которые были направлены им по электронной почте. Каждый из осужденных желал своим близким счастья, здоровья и исполнения желаний в Новом году.

- Такие мероприятия позволяют лицам, отбывающим наказание, поддерживать социально-полезные связи со своими родственниками, а это положительно влияет на процесс исправления и подготовку человека к освобождению, - отметил Руслан Аливердиев, заместитель начальника ИК-7 УФСИН России по Архангельской области.