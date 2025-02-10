Красавица Ангелина стала лучшим соцработником архангельского УФСИН

В УФСИН России по Архангельской области прошёл заключительный этап смотра-конкурса профессионального мастерства среди социальных работников исправительных учреждений региональной уголовно-исполнительной системы.

Мероприятие организовали в онлайн-формате под руководством начальника отдела воспитательной и социальной работы с осужденными региональной уголовно-исполнительной системы Сергея Меньшина. В нем приняли участие 13 работников групп социальной защиты и учета трудового стажа осужденных подразделений регионального УФСИН, которые по итогам первого этапа конкурса стали лучшими в своих колониях и СИЗО, где они проходят службу.

В ходе заключительного этапа участникам необходимо было выполнить три задания, чтобы продемонстрировать свою подготовку. Сначала у конкурсантов проверили теоретические знания в ходе ответов на вопросы тестов. Далее их ждало решение практических задач. Здесь соцработникам предлагалась конкретная ситуация, связанная с оказанием помощи отбывающим наказание, и им необходимо было ее решить.

Завершающим испытанием стала видеопрезентация, в ходе которой участники рассказывали о своей работе, связанной с восстановлением документов и жилищных прав осужденных, поддержанием их социально-полезных связей и подготовкой к освобождению, а также делились накопленным опытом.

По итогам смотра-конкурса лучшим соцработником стала Ангелина Мягкова, сотрудник исправительной колонии №5 УФСИН России по Архангельской области.