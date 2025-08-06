Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Большинство архангелогородцев видят в искусственном интеллекте своего конкурента

61% жителей Архангельска поддерживают требование к компаниям маркировать искусственный интеллект при коммуникации с клиентами и партнерами: «Не хочу терять свое время». Против этой инициативы высказались лишь 11% респондентов. Еще 28% затруднились с ответом. При этом значительная часть сомневающихся демонстрирует не неопределённость, а недоверие к самой технологии («Я вообще против использования ИИ»).

 Мужчины чаще демонстрируют поддержку инициативы маркировки искуственного интеллекта.

 Число сторонников инициативы растет с увеличением уровня доходов опрошенных: 66% горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц — за уведомления об использовании искусственного интеллекта в коммуникациях.

 Обладатели высшего образования наиболее активно поддерживают маркировку ИИ, горожане со средним профессиональным образованием значительно чаще затрудняются с оценкой.

 В отношении маркировки контента, сгенерированного нейросетями, мнения горожан распределились очень похожим образом. Большинство — за (57% опрошенных): «Подлинность событий формирует мнение, влияющее на выбор. Иногда жизненно важный или легитимный»; «Имеется правовая коллизия в авторском праве. По сути, автором сегодня является лицо, использующее искусственный интеллект в своих работах». Противников — 14%, 29% затруднились с ответом: «Любая маркировка увеличит стоимость продукта».

02 октябрь 07:53 | : Будни

Главные новости


Марков Немировичу-Данченко из Архангельска
Спасти и сохранить. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (29)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20