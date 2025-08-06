Большинство архангелогородцев видят в искусственном интеллекте своего конкурента

61% жителей Архангельска поддерживают требование к компаниям маркировать искусственный интеллект при коммуникации с клиентами и партнерами: «Не хочу терять свое время». Против этой инициативы высказались лишь 11% респондентов. Еще 28% затруднились с ответом. При этом значительная часть сомневающихся демонстрирует не неопределённость, а недоверие к самой технологии («Я вообще против использования ИИ»).



Мужчины чаще демонстрируют поддержку инициативы маркировки искуственного интеллекта.



Число сторонников инициативы растет с увеличением уровня доходов опрошенных: 66% горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц — за уведомления об использовании искусственного интеллекта в коммуникациях.



Обладатели высшего образования наиболее активно поддерживают маркировку ИИ, горожане со средним профессиональным образованием значительно чаще затрудняются с оценкой.



В отношении маркировки контента, сгенерированного нейросетями, мнения горожан распределились очень похожим образом. Большинство — за (57% опрошенных): «Подлинность событий формирует мнение, влияющее на выбор. Иногда жизненно важный или легитимный»; «Имеется правовая коллизия в авторском праве. По сути, автором сегодня является лицо, использующее искусственный интеллект в своих работах». Противников — 14%, 29% затруднились с ответом: «Любая маркировка увеличит стоимость продукта».