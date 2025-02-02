Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Почти половина архангелогородцев не верит в искусственный интеллект

Единства мнений относительно качества работы, выполненной с использованием искусственного интеллекта, в обществе нет. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob наблюдает за отношением общества к использованию нейронных сетей в работе. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

28% опрошенных архангелогородцев относятся к работе, выполненной с помощью нейросетей, как к высококачественной, и столько же (28%) — как к халтурной. 44% пока не определись с оценкой: «Зависит от людей, которые управляют этими процессами»; «Он принесёт безработицу в будущем, и потому мы в конфронтации»; «Стандартные обороты, сведения из сети, очень часто — плагиат чужих текстов. Но быстро обрабатывает большие объемы».

Мужчины чаще критикуют ИИ (33% против 27% одобряющих), ссылаясь на неточности и профессиональную непригодность в специфических областях: «Результаты ИИ на данный момент не всегда верны и точны»; «В моей специальности (проектирование) он — профан».

Чем выше доход респондентов, тем чаще они выражают скепсис. Архангелогородцы с высшим образованием склонны критиковать результаты работы ИИ чаще опрошенных со средним профессиональным образованием.

А вот 3 из 10 респондентов моложе 35 лет поддерживают использование нейросетей, отмечая их эффективность в решении однотипных задач и автоматизации процессов: «Работу ускоряет и упрощает значительно»; «Рутинные задачи и оптимизация простых ручных действий»; «Простые тексты нейросеть пишет лучше, чем большинство начинающих SMM-щиков». Похоже, молодежи удалось подружиться с ИИ: «Хорошая помощь, но проверка и принятие результата — за мной».

26 февраль 08:00 | : Будни

Главные новости


Архангельск. Из истории обледенений
Дисбат и прочие неприятности. Глава из повести «Гвардии Черток»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (357)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20