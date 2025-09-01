Вверх
Архангельская прокуратура проверила ИК-1 и осталась не слишком довольна

Работниками Архангельской прокуратуры по надзору за соблюдением законов
 в исправительных учреждениях совместно с представителями аппарата уполномоченного по правам человека в Архангельской области и Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе проведена проверка в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 1 УФСИН России по Архангельской области». 

В ходе проверки произведен обход производственной зоны, отрядов общежития учреждения, столовой, банно-прачечного комплекса, медицинской части и запираемых помещений.

Особое внимание в ходе проверки уделено соблюдению прав инвалидов, отбывающих лишение свободы в пенитенциарном учреждении.

Не остались без внимания вопросы медико-санитарного и бытового обеспечения осужденных, проведения с ними воспитательной и профилактической работы, привлечения к труду, подготовке к освобождению.

Организован личный прием, на котором обратилось 7 человек, на интересующие вопросы даны исчерпывающие разъяснения требований федерального законодательства, в том числе регламентирующих оказание медицинской помощи в местах лишения свободы.

Администрацией исправительного учреждения принимаются меры по соблюдению прав отбывающих лишение свободы лиц, однако в ходе проверки выявлены нарушения в сферах обеспечения режима, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения осужденных, привлечения лиц из числа спецконтингента к труду.

По фактам выявленных нарушений руководителю исправительного учреждения прокурором внесено представление об устранении нарушений закона.


24 сентябрь 14:39

