Прокуратура проверила в Североонежске исправительный центр и нашла, к чему придраться

Онежским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях совместно с членами общественно-наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Архангельской области проведена проверка изолированного участка, функционирующего как исправительный центр в поселке Североонежск Плесецкого района Архангельской области.

Прокурором совместно с членами общественно-наблюдательной комиссии проведена проверка в ИУФИЦ ФКУ ИК-21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области, в ходе которой произведен обход общежитий и запираемых помещений.

Организован личный прием осужденных, на который обратилось 15 человек, на интересующие вопросы даны исчерпывающие разъяснения требований уголовно-исполнительного законодательства.

Проверкой установлено, что администрацией исправительного учреждения принимаются меры по соблюдению прав лиц, отбывающих наказание в виде принудительных работ, однако выявлены отдельные нарушения в сфере материально-бытового и санитарного обеспечения осужденных.

В этой связи прокурором руководителю колонии внесено представление об устранении нарушений закона.