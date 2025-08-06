С молитвой - в небеса

С космодрома Плесецк 13 сентября боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России и учебно-исследовательским космическим аппаратом «Можаец-6», разработанным слушателем Военно-космической академии А.Ф.Можайского и предназначенным для отработки алгоритмов астронавигации.

Перед пуском военнослужащие по традиции приняли участие в богослужении, которое совершил помощник начальника космодрома иеромонах Антоний (Ласточкин).

В Минобороны сообщили, что старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» взят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время космические аппараты выведены на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат» и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы космических аппаратов функционируют в штатном режиме. Космическим аппаратам присвоены порядковые номера «Космос-2595» и «Космос-2596».

После выведения на орбиту космических аппаратов офицеры Главного центра разведки космической обстановки космических войск Воздушно-космических сил внесли сведения о них в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу и обработке информации о новых космических объектах.



