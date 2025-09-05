Патриотизм в воскресной школе на примере поселка Савинский

Опытный архангельский педагог-инструктор Александр Завернин — представитель «Поискового движения России» — еженедельно проводит занятия в воскресной школе храма преподобного Антония Сийского в поселке Савинском Плесецкого округа.

«На занятиях, которые начинаются с молитвы, ребята учатся правильному физическому развитию, получают навыки, полезные для учебы в школе; проходят военно-патриотическую подготовку, которая включает в себя подготовку строевую, огневую и топографическую, — рассказал настоятель храма иеромонах Антоний (Ласточкин). — Кроме того, дети и подростки, включая девочек, получают исторические знания, в том числе, изучают подвиги святых воинов, покровителей Отечества, например, Александра Невского и Дмитрия Донского».

Иеромонах Антоний напомнил, что Александр Завернин более 15 лет сотрудничает с Плесецким благочинием, организует не только еженедельные занятия в воскресной школе, но и военно-патриотические сборы для местных ребят и воспитанников спецучилища в Североонежске.

«Сердечно благодарю Александра Александровича за помощь приходу и участие в воспитании детей и молодежи! Дай Бог, чтобы наша совместная работа приносила добрые плоды и служила духовной пользе ребят», — отметил иеромонах Антоний.