Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Патриотизм в воскресной школе на примере поселка Савинский

    Опытный архангельский педагог-инструктор Александр Завернин — представитель «Поискового движения России» — еженедельно проводит занятия в воскресной школе храма преподобного Антония Сийского в поселке Савинском Плесецкого округа.

    «На занятиях, которые начинаются с молитвы, ребята учатся правильному физическому развитию, получают навыки, полезные для учебы в школе; проходят военно-патриотическую подготовку, которая включает в себя подготовку строевую, огневую и топографическую, — рассказал настоятель храма иеромонах Антоний (Ласточкин). — Кроме того, дети и подростки, включая девочек, получают исторические знания, в том числе, изучают подвиги святых воинов, покровителей Отечества, например, Александра Невского и Дмитрия Донского».

    Иеромонах Антоний напомнил, что Александр Завернин более 15 лет сотрудничает с Плесецким благочинием, организует не только еженедельные занятия в воскресной школе, но и военно-патриотические сборы для местных ребят и воспитанников спецучилища в Североонежске.

    «Сердечно благодарю Александра Александровича за помощь приходу и участие в воспитании детей и молодежи! Дай Бог, чтобы наша совместная работа приносила добрые плоды и служила духовной пользе ребят», — отметил иеромонах Антоний. 

12 сентябрь 10:45 | : Будни / Верую

Главные новости


Руки или голова? Колледж против института
О царской рыбе в Северной Двине

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (168)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20