Дети Плесецка узнали о подвигах северного святого

Итоги просветительского проекта «Тропой преподобного Пахомия Кенского» подвели в поселке Савинском Плесецкого округа. Для детей и подростков был организован полевой сбор, затем — экскурсии по местам подвига святого Пахомия в Кенозерье и окрестностях, а кроме того, ребята стали участниками познавательных бесед.

Проект, получивший поддержку грантового конкурса «Православная инициатива 2023», разработан савинским приходом. Настоятель иеромонах Антоний (Ласточкин) рассказал, что задачей проекта было знакомство ребят с православной духовной традицией через изучение подвига известного северного святого — преподобного Пахомия Кенского.

Наставниками ребят наряду с иеромонахом Антонием стали Александр Завернин — педагог областного центра «Патриот», замглавы регионального отделения организации ветеранов «Боевое братство», офицеры космодрома «Плесецк» и педагоги воскресной школы савинского храма преподобного Антония Сийского.

Отметим, что преподобный Пахомий Кенский входит в состав Собора святых Архангельской митрополии, празднование в честь которого по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла отмечается 1 ноября.

Духовная традиция, взрастившая преподобного Пахомия, восходит к «игумену земли русской» преподобному Сергию Радонежскому. Ученики преподобного Сергия основали многие обители. Самым выдающимся из последователей святого был преподобный Кирилл Белозерский, создатель Кириллова монастыря на берегу Белого озера. Обитель отличалась самым суровым уставом, в ней духовно вырос целый ряд основателей новых монастырей, среди которых Александр Ошевенский — основатель и первый игумен Успенского Александро-Ошевенского монастыря в Архангельской области. В этой обители начал свой духовный путь основатель Спасо-Преображенской пустыни на реке Кена преподобный Пахомий Кенский. Его постриженик — преподобный Антоний Сийский — основал Сийский монастырь и был первым игуменом этой обители.

(по материалам Архангельской епархии)