Архангельские кадровики благосклонно относятся ко всем соискателям

В Архангельске большинство рекрутеров (73%) заявили, что всегда предоставляют обратную связь соискателям, независимо от результатов интервью. Еще 25% делают это иногда: «Не всегда есть на это время»; «Только если кандидат запросит».

 Лишь 2% работодателей признались, что никогда не информируют отклоненных кандидатов: «Сразу озвучиваю: если решение будет принято в вашу пользу, то мы с вами свяжемся, если нет — то нет». 

 В сфере услуг практика предоставления обратной связи наиболее распространена — 80% компаний всегда ее дают. Соблюдают рекрутинговый этикет строительные и промышленные предприятия (75 и 73% соответственно). А вот в банковском секторе рекрутеров, предоставляющих обратную связь всем соискателям, — 62%, в логистической сфере — 57%.


 

10 сентябрь 08:00 | : Будни

