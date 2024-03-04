Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Большинство архангельских работодателей лояльно относятся к алиментщикам

В 1 из 12 компаний однозначно не будут рассматривать в качестве кандидата неплательщика алиментов. В каждой четвертой таким соискателям, скорее всего, откажут в трудоустройстве.

Недавно Госдума одобрила создание реестра должников по алиментам, предполагается сделать его открытым для всех. 7 из 10 архангельских работодателей не откажут должнику в приеме на работу: 20% точно нет, 48% скорее не откажут. По их мнению, неплательщику необходимо дать возможность исполнить свои обязательства: «Человек должен иметь возможность зарабатывать, чтобы платить алименты».

 Согласно ТК РФ невыплата алиментов не может считаться законным основанием для отказа в трудоустройстве, однако в 8% компаний такого кандидата однозначно не примут. Еще 23% рекрутеров настроены к должникам по алиментам скорее негативно.

15 июнь 08:00 | : Будни

Главные новости


Как казаки ели. Рецепты из прошлого
Архангельская губерния на открытке 1856 года

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2024 (172)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20