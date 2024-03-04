Большинство архангельских работодателей лояльно относятся к алиментщикам

В 1 из 12 компаний однозначно не будут рассматривать в качестве кандидата неплательщика алиментов. В каждой четвертой таким соискателям, скорее всего, откажут в трудоустройстве.

Недавно Госдума одобрила создание реестра должников по алиментам, предполагается сделать его открытым для всех. 7 из 10 архангельских работодателей не откажут должнику в приеме на работу: 20% точно нет, 48% скорее не откажут. По их мнению, неплательщику необходимо дать возможность исполнить свои обязательства: «Человек должен иметь возможность зарабатывать, чтобы платить алименты».



Согласно ТК РФ невыплата алиментов не может считаться законным основанием для отказа в трудоустройстве, однако в 8% компаний такого кандидата однозначно не примут. Еще 23% рекрутеров настроены к должникам по алиментам скорее негативно.