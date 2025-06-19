Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Слово пастыря на Международном форуме потребкооперации в Архангельске

Секретарь Архангельской епархии протоиерей Валерий Суворов выступил на стратегической сессии «Семейные ценности в современном обществе: вызовы и возможности». Встреча прошла 4 сентября и стала частью Международного форума потребкооперации в столице Поморья. 


«Говоря о семье, мы говорим об отечестве. Но надо отметить, что семья — это не конечная точка человеческой личности. Если происходит кризис личности, а тем более деградация, вопрос о семье не стоит. Сегодня агрессивная информационная среда вовлекает молодых людей в эгоцентризм, но комфорт, о котором им так часто говорят, не может быть основой человеческих взаимоотношений. Только жертвенность несет благо семье», — сказал отец Валерий. 

Также в форуме поучаствовали священники Кирилл Кочнев и Александр Григорьев, представители регионального правительства, Государственной Думы, педагогического, экспертного и родительского сообщества Поморья и других регионов страны. 

Центральной темой площадки стало введение в российских школах курса «Моя семья», который направлен на сохранение традиционных ценностей. 

В рамках форума также состоялся большой педагогический совет «Новый школьный предмет «Моя семья»: от замыслов к качественной реализации» с участием представителей Министерства просвещения РФ, на котором были представлены результаты пилотной реализации в ряде регионов России предмета «Моя семья». Также состоялась серия открытых уроков и мастер-классов для заместителей директоров по воспитательной работе и председателей родительских комитетов. 

 Итогом стратегической сессии станут практические предложения и рекомендации, направленные на повышение роли материнства и отцовства, развитие системы поддержки семьи, а также на эффективное внедрение семьеведения в образовательных организациях. 



05 сентябрь 10:47 | : Будни / Верую

Главные новости


Час пик. Чисто московская история
Дровопильщик. Как это было в Архангельске

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (79)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20