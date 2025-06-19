Слово пастыря на Международном форуме потребкооперации в Архангельске

Секретарь Архангельской епархии протоиерей Валерий Суворов выступил на стратегической сессии «Семейные ценности в современном обществе: вызовы и возможности». Встреча прошла 4 сентября и стала частью Международного форума потребкооперации в столице Поморья.



















Итогом стратегической сессии станут практические предложения и рекомендации, направленные на повышение роли материнства и отцовства, развитие системы поддержки семьи, а также на эффективное внедрение семьеведения в образовательных организациях.

«Говоря о семье, мы говорим об отечестве. Но надо отметить, что семья — это не конечная точка человеческой личности. Если происходит кризис личности, а тем более деградация, вопрос о семье не стоит. Сегодня агрессивная информационная среда вовлекает молодых людей в эгоцентризм, но комфорт, о котором им так часто говорят, не может быть основой человеческих взаимоотношений. Только жертвенность несет благо семье», — сказал отец Валерий.Также в форуме поучаствовали священники Кирилл Кочнев и Александр Григорьев, представители регионального правительства, Государственной Думы, педагогического, экспертного и родительского сообщества Поморья и других регионов страны.Центральной темой площадки стало введение в российских школах курса «Моя семья», который направлен на сохранение традиционных ценностей.В рамках форума также состоялся большой педагогический совет «Новый школьный предмет «Моя семья»: от замыслов к качественной реализации» с участием представителей Министерства просвещения РФ, на котором были представлены результаты пилотной реализации в ряде регионов России предмета «Моя семья». Также состоялась серия открытых уроков и мастер-классов для заместителей директоров по воспитательной работе и председателей родительских комитетов.







