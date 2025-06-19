Уникальный костный мозг обнаружен у ветерана УФСИН из Котласа

Ученые Кировского НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России зафиксировали научное открытие. В геноме двух доноров Архангельской области выявлены ранее не зарегистрированные в мире аллели. Один из доноров - ветеран УФСИН России по Архангельской области Евгений Лапин.

Архангельская станция переливания крови является официальным рекрутинговым центром федерального регистра доноров костного мозга. С 2022 года ежедневно в учреждение приходят молодые ребята и становятся потенциальными донорами данного регистра. Их образцы крови направляются для генотипирования в Кировский НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России, являющегося организатором федерального регистра доноров костного мозга.

Не так давно, выполняя генотипирование образцов крови потенциальных доноров костного мозга из Архангельской области, сотрудниками НИИ было сделано два научных открытия.

У двух жителей Поморья, включённых в федеральный регистр доноров костного мозга, обнаружены аллели, которых ранее не встречали в мировой практике. Этот факт подтвержден публикацией 09 августа 2025 года в известном международном научном журнале «HLA Immune Response Genetics».

- Такая находка имеет важное значение для медицины, - отмечает главный врач Архангельской станции переливания крови Сергей Бобовник. - Научное исследование поможет сформировать уникальную базу данных доноров гемопоэтических стволовых клеток и увеличит охват помощи тем, кто нуждается в трансплантации и спасении жизни.

Одна из обладателей уникального генетического кода северянка Юлия, другой - ветеран УФСИН, ранее служивший в следственном изоляторе г. Котласа, Евгений Лапин. Полтора года назад он вступил в федеральный регистр доноров костного мозга. А вообще история с донорством у мужчины началась с августа 2019 года, на сегодняшний день он уже сдал 13 донаций.

- Что-то необычного со мной не произошло после того как я узнал о данном открытии, - рассказывает Евгений Лапин. - После того как со мной связался главный врач Архангельской станции переливания крови и сообщил об этом я испытал небольшое удивление и волнение. Что касаемо моих ощущений, это все конечно интересно и даже не верится, что это коснулось именно меня. И я не теряю надежды, что все еще смогу спасти чью-то жизнь.