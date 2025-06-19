Архангелогородцы стараются быть тактичными в разборках на работе

Большинство жителей Архангельска негативно относится к публичному обсуждению трудовых споров (86%): причем 51% уверены, что подобное категорически недопустимо, а 35% — скорее против подобного. Лишь 14% опрошенных в той или иной степени считают приемлемым «вынос сора из избы»: 9% абсолютно убеждены в этом («Работа — это не личная жизнь, поэтому публичность здесь допустима»; «Публичность — основа демократического процесса»), 5% скорее поддерживают выход во внешнюю сферу («Могут поступить предложения по разрешению конфликта, которые изначально человек не видит или не понимает»; «Зависит от масштаба беспредела»; «Страна должна знать работодателей, нарушающих законодательство»).



Мужчины проявляют бо́льшую склонность к публичности в разрешении конфликтов: 16% против 12% женщин.

Молодежь в возрасте до 35 лет проявляет более высокую склонность к публичному обсуждению рабочих конфликтов, чем те, кто старше. Вполне возможно из-за того, что поколения 1990—2000 гг. буквально «выросли» в соцсетях и мессенджерах, и границы «личное/публичное» у них размыты.



Респонденты с доходом от 100 000 рублей в месяц занимают наиболее жесткую позицию против публичности (только 11% в той или иной степени за, 55% — категорически против). Респонденты с зарплатой 50—100 тысяч рублей чаще склонны допускать публичное обсуждение конфликтов (22%).



Опрошенные со средним профессиональным образованием значительно чаще поддерживают идею публичности (18%), а доля категоричных противников среди них минимальна (36%). Среди обладателей высшего образования картина иная: лишь 10% допускают вынесение споров в публичную плоскость, каждый второй категорически против такого подхода.

(фото с https://informburo.kz)