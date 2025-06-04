Сто лет ожидания... и храм в деревне Козлы ожил!

23 августа 2025 года в деревне Козлы Приморского района Архангельской области состоялось событие, которого ждали целое столетие! В храме Сретения Господня впервые за 100 лет была совершена Божественная Литургия, которую отслужили руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» протоиерей Алексей Яковлев и благочинный Приморского округа Архангельской области протоиерей Владимир Новиков.

Храм ожил!

Как это стало возможным?

С 9 по 24 августа в Козлах трудились две добровольческие экспедиции проекта «Общее Дело».

33 человека — студенты, инженеры, музыканты, учителя из разных городов России — объединились ради общей цели: вернуть храму жизнь.

Сделано за 2 недели:

- смонтирован новый фундамент из 66 столбов;

- выровнена геометрия сруба;

- настелены новые полы в четверике, алтаре и трапезной;

- воссоздан иконостас на исторических рамах;

- проведена генеральная уборка внутри и снаружи.

________________________________________

Север, который открывается только тем, кто трудится.

Экспедиция в Козлах подарила всё, чем знаменит Русский Север:

- разноцветные закаты над Белым морем,

- внезапные штормы и шквальный ветер,

- северное сияние над крестом возрождённого храма,

- костры на берегу и песни под гитару.

А главное — люди.

Местные поморы встретили добровольцев с радушием и угощением: свежим сигом, икрой, дарами северного леса. Это было больше, чем пища — это стало символом единства и братства за общим столом.

Экспедиция под руководством Алексея Баринова завершила работы в храме.