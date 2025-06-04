Вверх
Сто лет ожидания... и храм в деревне Козлы ожил!

23 августа 2025 года в деревне Козлы Приморского района Архангельской области состоялось событие, которого ждали целое столетие! В храме Сретения Господня впервые за 100 лет была совершена Божественная Литургия, которую отслужили руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» протоиерей Алексей Яковлев и благочинный Приморского округа Архангельской области протоиерей Владимир Новиков.
 Храм ожил!

 Как это стало возможным? 

С 9 по 24 августа в Козлах трудились две добровольческие экспедиции проекта «Общее Дело».
 33 человека — студенты, инженеры, музыканты, учителя из разных городов России — объединились ради общей цели: вернуть храму жизнь.
 Сделано за 2 недели:
 - смонтирован новый фундамент из 66 столбов;
 - выровнена геометрия сруба;
 - настелены новые полы в четверике, алтаре и трапезной;
 - воссоздан иконостас на исторических рамах;
 - проведена генеральная уборка внутри и снаружи.
 ________________________________________
 Север, который открывается только тем, кто трудится.
 Экспедиция в Козлах подарила всё, чем знаменит Русский Север:
- разноцветные закаты над Белым морем,
- внезапные штормы и шквальный ветер,
- северное сияние над крестом возрождённого храма,
 - костры на берегу и песни под гитару.
 А главное — люди.
 Местные поморы встретили добровольцев с радушием и угощением: свежим сигом, икрой, дарами северного леса. Это было больше, чем пища — это стало символом единства и братства за общим столом.

 Экспедиция под руководством Алексея Баринова завершила работы в храме.

04 сентябрь 09:30 | : Будни / Верую

