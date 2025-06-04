Сто лет ожидания... и храм в деревне Козлы ожил!

23 августа 2025 года в деревне Козлы Приморского района Архангельской области состоялось событие, которого ждали целое столетие! В храме Сретения Господня впервые за 100 лет была совершена Божественная Литургия, которую отслужили руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» протоиерей Алексей Яковлев и благочинный Приморского округа Архангельской области протоиерей Владимир Новиков.
Храм ожил!
Как это стало возможным?
С 9 по 24 августа в Козлах трудились две добровольческие экспедиции проекта «Общее Дело».
33 человека — студенты, инженеры, музыканты, учителя из разных городов России — объединились ради общей цели: вернуть храму жизнь.
Сделано за 2 недели:
- смонтирован новый фундамент из 66 столбов;
- выровнена геометрия сруба;
- настелены новые полы в четверике, алтаре и трапезной;
- воссоздан иконостас на исторических рамах;
- проведена генеральная уборка внутри и снаружи.
________________________________________
Север, который открывается только тем, кто трудится.
Экспедиция в Козлах подарила всё, чем знаменит Русский Север:
- разноцветные закаты над Белым морем,
- внезапные штормы и шквальный ветер,
- северное сияние над крестом возрождённого храма,
- костры на берегу и песни под гитару.
А главное — люди.
Местные поморы встретили добровольцев с радушием и угощением: свежим сигом, икрой, дарами северного леса. Это было больше, чем пища — это стало символом единства и братства за общим столом.
Экспедиция под руководством Алексея Баринова завершила работы в храме.