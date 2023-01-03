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Минус 30. Праздник Боговоплощения отметили на берегу Белого моря

Впервые за последнее столетие Рождественская литургия прошла в Успенском храме Патракеевки на Зимнем берегу Белого моря. Помолиться в старинное селение приехали паломники из Архангельска.

Поездку организовала паломническая служба «Архангел». Богомольцев сопровождал благочинный Приморского района протоиерей Владимир Новиков.

«Мороз минус 30, Зимний берег, старинный патракеевский храм-корабль и рождественская радость. Не испугавшиеся дороги и холода паломники собрались на праздничную Литургию. Два десятка человек из Архангельска и местные жители молились в возрождаемом Успенском храме», — рассказала глава «Архангела» Ольга Воронова.

В Рождество в Патракеевке было многолюдно, первая группа паломников познакомилась с храмами Зимнего берега в Радово, Ижме, Верховье, Кади еще днем, а ночью приехали другие богомольцы.

Ольга Владимировна пояснила, что идея проведения Рождественской службы в Успенском храме появилась еще несколько лет назад. Но старинная каменная церковь не отапливается, и зимой температура воздуха внутри здания такая же, как и снаружи.

«Осуществить задуманное удалось только сейчас, после постройки теплой пилигрим-стоянки возле церкви. Домики оборудованы электричеством и печами. Матрасы, подушки, одеяла для стоянки удалось приобрести благодаря субсидии Приморского муниципального района», — продолжила глава «Архангела».

Организаторы поездки благодарят всех, кто помог совершить богослужение в отдаленном храме и встретить паломников.

(по материалам Архангельской епархии)


10 январь 09:13 | : Будни / Верую

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