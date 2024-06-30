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Храм Трех Святителей на Белом море начал церковные службы

    Первую за 105 лет Божественную литургию совершили в храме Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста деревни Кадь в Приморском округе. Богослужение возглавил благочинный района протоиерей Владимир Новиков.

    Отцу Владимиру сослужил руководитель добровольческого проекта «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера» протоиерей Алексей Яковлев. Участие в событии приняла делегация Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (Фонд ЕСПО) во главе с Председателем Наблюдательного Совета Фонда Анной Громовой.

    «В храме остановлены процессы разрушения. Он будет жить еще много лет. И, дай Бог, доживет до того момента, когда будет полностью отреставрирован, — сказал отец Алексей Яковлев. — Когда совершается Божественная литургия, освещается все вокруг, вся русская земля. Храмы — назидание нам, чтобы мы были под Богом. Сердечно поздравляю всех с первой Литургией за 105 лет! Еще один храм сохранен для наших потомков. Надо дальше потрудиться, чтобы все заброшенные и забытые храмы снова стали святыми алтарями».

    В этом году в восстановлении храма принимают участие более 60 добровольцев из Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Якутска и других городов России, все они — волонтеры проекта «Общее дело». За две смены они полностью освободили храм от завалов, перекрыли кровлю и установили пол. На этом работы не закончатся: продолжится установка кровли и подпорок.

    Отметим, что до «Общего дела» возрождать храм начали участники православного движения «Добровольцы Зимнего берега». За несколько кратких экспедиций они вынесли из церкви не одну тонну земли и кирпичей, выровняли пол, разобрали завалы.

    Активно привлекала внимание общественности к проблемам храмов-мучеников Зимнего берега Белого моря и паломническая служба «Архангел», каждый год организовывая поездки паломников и крестные ходы к старинным беломорским церквям, в том числе, и в деревню Кадь.

    Усилиями всех неравнодушных сегодня люди получили возможность приходить в храм Трех святителей круглогодично. Церковь еще не полностью восстановлена, но проведенные работы позволили остановить процесс разрушения и сохранить этот памятник религиозной культуры.

    Напомним, храм Святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста в деревне Кадь построен на средства местных крестьян в конце XIX века по образцовому проекту. Представляет собой односветный четверик с пятигранной апсидой и притвором, над которым поставлена колокольня. В 1919 году церковь Трех Святителей закрыли, в дальнейшем она сильно обветшала. В советское время здесь было хранилище зерна и сена. В 2011 году над храмом установили новый крест. 


02 июль 09:27 | : Будни / Верую

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