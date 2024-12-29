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Проект возрождения деревянных храмов Севера отмечен правительственной премией

    Премией Правительства России в области культуры отмечен проект «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». За 18 лет добровольцы движения провели работы по сохранению десятков храмов и часовен в Архангельской, Вологодской, Ленинградской областях, а также в Республиках Коми и Карелия. Руководит волонтерским проектом протоиерей Алексий Яковлев.

    Проект начался в 2006 году с колокольни в деревне Ворзогоры. За несколько лет он превратился во всероссийское добровольческое движение по сохранению древних святынь Православия и памятников деревянного зодчества на Русском Севере. За это время волонтерами движения совершено более 560 экспедиций на Русский Север, в 187 храмах и часовнях проведены противоаварийные работы.

    «Сегодня в рамках совместной деятельности инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области и активисты проекта "Общее дело" определяют объекты культурного наследия, требующие безотлагательного проведения противоаварийных и консервационных работ, — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Архангельской области. — Так, этим летом добровольцы работали в деревне Кадь Приморского округа, где проводили противоаварийные работы в храме Трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. В результате здесь впервые за 105 лет состоялась Божественная литургия».

    Также в региональном правительстве сообщили, что «работа по сохранению культурного наследия ведется также в рамках соглашения о включении Архангельской области в федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут", которое подписано прошлым летом между регионом и Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество"». 

25 январь 10:00 | : Культура / Верую

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