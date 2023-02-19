Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Общее дело" зовет спасать деревянные храмы Поморья

   Приглашаются добровольцы для участия в проекте «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Летом 2023 года волонтеры планируют трудиться в 13 населенных пунктах Архангельской области.

    Участники проекта будут спасать деревянные часовни и церкви в Верхнетоемском, Онежском, Плесецком, Пинежском, Холмогорском, Лешуконском и Шенкурском районах и округах. Всего с июня по август они совершат 17 экспедиций.

    В этом году противоаварийные и консервационные работы пройдут на следующих объектах:

    — колокольня Храма Троицы Живоначальной (Соезерская пустынь);

    — часовня Георгия Победоносца (Хаврогоры);

    — храм Илии Пророка (Кумбасозеро);

    — часовня Георгия Победоносца (Чешегора);

    — неизвестная часовня (Яблонь-Горка);

    — храм Великомученицы Екатерины (Усть-Нерманка);

    — храм Иоанна Предтечи (Литвиново);

    — храм Введения Пресвятой Богородицы (Ворзогоры);

    — храм Богоявления Господня (Чикинская);

    — храм Зосимы и Савватия (Ворзогоры);

    —  храм Преображения Господня (Нименьга);

    — храм Троицы Живоначальной (Мондино);

    — храм Николая Чудотворца (Унежма);

    — часовня Георгия Победоносца (Пукшеньга).

    Продолжительность экспедиций от пяти до 30 дней, первая группа начнет  трудиться уже 5 июня.

    В экспедициях волонтерами руководят командиры, которые обеспечивают безопасность и следят за организацией работ. Каждый из них обладает необходимыми опытом и навыками. Командиры, как и добровольцы, трудятся в экспедициях безвозмездно.

    Присоединиться к отрядам добровольцев и записаться в поездки можно на сайте obsheedelo.ru  или в сообществе проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» в соцсети. Там же можно получить ответы на вопросы.

    Помочь проекту можно не только участием в экспедициях, но и финансово, перечислив деньги для спасения храмов Архангельской глубинки по реквизитам фонда.  

    Проект «Общее Дело» создан в 2006 году с целью сохранения и спасения от разрушения древних храмов и часовен на Русском Севере. Руководит добровольческим движением протоиерей Алексий Яковлев.

    Напомним, что на Русском Севере сохранилось около 600 деревянных храмов, большая часть из них нуждается в спасении. На помощь церквям уже более десяти лет приезжают добровольцы «Общего дела» — участники проекта спасли от разрушения около 150 объектов в Карелии, Коми, Марий Эл, Архангельской, Кировской и Вологодской областях.

    Благодаря проекту ежегодно на Север отправляются десятки экспедиций, в которых принимают участие сотни добровольцев. За годы существования проекта были организованы более 450 экспедиций, в которых обследованы 360 храмов и часовен, в 146 проведены противоаварийные и консервационные работы. Проект существует по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

(по материалам Архангельской епархии)

04 май 09:27 | : Будни / Верую

Главные новости


Приметы глобального потепления - пеликаны осваивают Русский Север
Вселенная Баха. Концерт № 5

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (56)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20