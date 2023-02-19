"Общее дело" зовет спасать деревянные храмы Поморья

Приглашаются добровольцы для участия в проекте «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Летом 2023 года волонтеры планируют трудиться в 13 населенных пунктах Архангельской области.

Участники проекта будут спасать деревянные часовни и церкви в Верхнетоемском, Онежском, Плесецком, Пинежском, Холмогорском, Лешуконском и Шенкурском районах и округах. Всего с июня по август они совершат 17 экспедиций.

В этом году противоаварийные и консервационные работы пройдут на следующих объектах:

— колокольня Храма Троицы Живоначальной (Соезерская пустынь);

— часовня Георгия Победоносца (Хаврогоры);

— храм Илии Пророка (Кумбасозеро);

— часовня Георгия Победоносца (Чешегора);

— неизвестная часовня (Яблонь-Горка);

— храм Великомученицы Екатерины (Усть-Нерманка);

— храм Иоанна Предтечи (Литвиново);

— храм Введения Пресвятой Богородицы (Ворзогоры);

— храм Богоявления Господня (Чикинская);

— храм Зосимы и Савватия (Ворзогоры);

— храм Преображения Господня (Нименьга);

— храм Троицы Живоначальной (Мондино);

— храм Николая Чудотворца (Унежма);

— часовня Георгия Победоносца (Пукшеньга).

Продолжительность экспедиций от пяти до 30 дней, первая группа начнет трудиться уже 5 июня.

В экспедициях волонтерами руководят командиры, которые обеспечивают безопасность и следят за организацией работ. Каждый из них обладает необходимыми опытом и навыками. Командиры, как и добровольцы, трудятся в экспедициях безвозмездно.

Присоединиться к отрядам добровольцев и записаться в поездки можно на сайте obsheedelo.ru или в сообществе проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» в соцсети. Там же можно получить ответы на вопросы.

Помочь проекту можно не только участием в экспедициях, но и финансово, перечислив деньги для спасения храмов Архангельской глубинки по реквизитам фонда.

Проект «Общее Дело» создан в 2006 году с целью сохранения и спасения от разрушения древних храмов и часовен на Русском Севере. Руководит добровольческим движением протоиерей Алексий Яковлев.

Напомним, что на Русском Севере сохранилось около 600 деревянных храмов, большая часть из них нуждается в спасении. На помощь церквям уже более десяти лет приезжают добровольцы «Общего дела» — участники проекта спасли от разрушения около 150 объектов в Карелии, Коми, Марий Эл, Архангельской, Кировской и Вологодской областях.

Благодаря проекту ежегодно на Север отправляются десятки экспедиций, в которых принимают участие сотни добровольцев. За годы существования проекта были организованы более 450 экспедиций, в которых обследованы 360 храмов и часовен, в 146 проведены противоаварийные и консервационные работы. Проект существует по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

(по материалам Архангельской епархии)