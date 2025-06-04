Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области искусственному интеллекту больше всего доверяют кадровики

Результаты исследования в Архангельской области демонстрируют глубоко противоречивое отношение к работе ИИ, которое складывается из ожиданий, опасений и неопределенности в профессиональной среде.

 Главным выводом исследования является отсутствие единого мнения. Ни одна из представленных профессиональных групп не продемонстрировала консенсуса. Практически везде значительная, а часто и бо́льшая часть респондентов затруднилась с ответом (от 21% у PR-менеджеров до 70% у главных бухгалтеров). Это говорит о том, что для многих россиян нейросети остаются новым и непонятным инструментом, чей потенциал и риски еще не до конца осознаны.

 Наибольший уровень доверия к ИИ показали специалисты, чья работа тесно связана с креативом и рыночными трендами. Лидеры по уверенности в качестве работы AI — маркетологи, каждый второй из них считает использование ИИ в работе гарантией высокого результата. На втором месте — HR-менеджеры (42%), которые видят в ИИ потенциал для автоматизации рутинных процессов. На третьем — менеджеры по продажам (35%).

 Противоположного мнения придерживаются специалисты, чья деятельность требует высокой точности, анализа данных и ответственности за принятые решения. Они чаще ассоциируют ИИ с браком и халтурой. Самая высокая доля негативных ответов зафиксирована среди PR-менеджеров (53%). Вероятно, представители этой профессии опасаются потери уникального голоса бренда и неискренности в коммуникации, генерируемой ИИ. Аналитики также проявляют скепсис в отношении работы ИИ (50% ассоциируют ее с халтурой). Вероятно, подобное мнение связано с глубоким пониманием ограничений и рисков алгоритмов. Критикуют работу ИИ 47% программистов: создатели технологий одновременно являются и главными их критиками, понимая принципы работы и предугадывая возможные ошибки.

 Среди представителей профессий с чрезвычайно высоким процентом затруднившихся с ответом — бухгалтеры, юристы, логисты и учителя (от 53% до 70%). Их работа связана с высокой персональной ответственностью и строгими регламентами. По их мнению, на рынке пока нет качественных ИИ-продуктов, способных решать их задачи.

 Таким образом, восприятие искусственного интеллекта в Поморье напрямую зависит от профессионального контекста. Доверие к ИИ выше там, где можно делегировать креативные или рутинные задачи, и критичнее — там, где требуются точность, аналитика и персональная ответственность. Высокий уровень неопределенности сигнализирует о необходимости просветительской работы и демонстрации реальных, а не гипотетических, возможностей и ограничений нейросетей в каждой конкретной профессиональной нише.

03 сентябрь 08:30 | : Будни

Главные новости


Дровопильщик. Как это было в Архангельске
Шли корабли в Архангельск

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (39)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20