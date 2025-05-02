Кому архангелогородцы больше доверяют на работе

77% архангелогородцев в той или иной степени доверяют сослуживцам, 77% — непосредственному руководителю, а 75% — компании-работодателю.

Начальники доверяют подчиненным больше — 85% руководителей полагаются на свою команду. Топ- и мидл-менеджеры считают, что без доверия продуктивная работа невозможна: «Если не доверяешь — увольняй»; «Иначе нужно менять место работы». Однако принцип «доверяй, но проверяй» остаётся актуальным.

Мужчины доверяют коллегам больше, чем женщины (83% против 71% соответственно). Женщины чаще демонстрируют лояльность к компании (80% против 70% среди мужчин). 3 из 4 работающих доверяют непосредственному начальству, но безоговорочное доверие больше свойственно женщинам, чем мужчинам (33 и 22%).