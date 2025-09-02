Вверх
Прокурор Архангельска познакомился с жизнью доставщиков еды

Сегодня прокурор города Архангельска Антон Филимонов во Всероссийский день приема предпринимателей  провел личный прием трудового коллектива ООО «Чиббис», независимого агрегатора по доставке еды, аккредитованной IT-компании, резидента Сколково и Агентства регионального развития.

В ходе встречи прокурором обращено внимание на ключевые вопросы бизнеса, разъяснен порядок предоставления гарантированной государством финансовой поддержки, льгот и преференций, а также порядок работы с физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход».

В ходе личных приемов работникам даны разъяснения действующего трудового законодательства, в том числе об охране труда. 

Кроме того, на предприятии прокурор ознакомился с производственными процессами, обсудил вопросы, связанные с реализацией мероприятий в сфере информационных технологий.

 

02 сентябрь

