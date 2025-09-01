Прокуроры Архангельской области не остались в стороне от школьных линеек

Прокурор Архангельской области и Ненецкого автономного округа Николай Хлустиков принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, в расположенной в г. Новодвинске МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3».

От лица коллектива прокуратуры области и автономного округа Николай Хлустиков поздравил учеников, родителей и педагогический состав с началом нового 2025-2026 учебного года, пожелал учащимся успехов в учебе и творчестве, а также хорошего настроения.

После торжественной части Николай Хлустиков с руководством школы и главой города посетили один из корпусов МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», в котором своевременно не завершен капитальный ремонт.

По материалам прокурорской проверки правоохранительными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 201 УК РФ (мошенничество, злоупотребление полномочиями) по факту хищения бюджетных средств в размере не менее 47,5 млн рублей, в отношении директора подрядной организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе выезда обсуждены вопросы, возникающие при осуществлении учебного процесса и ремонтных работ в образовательной организации.

Заместитель прокурора области и автономного округа, прокуроры городов и районов также приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний.



