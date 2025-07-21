Вверх
В Архангельске открывается школа с технологическим уклоном

В День знаний 860 школьников пойдут в новый корпус школы № 95 в округе Майская Горка в Архангельске. Здесь дети познакомятся с азами 3D-моделирования и освоят управление учебными квадрокоптерами. Строительство школы велось компанией «ПроШкола» (дочерняя структура ВЭБ.РФ) по механизму концессии, который позволяет регионам получать новые учебные заведения «в рассрочку».

 Новое трехэтажное здание в Архангельске построено и оснащено таким образом, чтобы подготовить учеников к разным специализациям, таким как робототехника, инженерия, естественные науки. Классы оборудованы расширенными наборами для изучения кибернетических систем и учебными квадрокоптерами. Также есть лаборатории 3D-моделирования.
 Спортивный зал приспособлен под занятия на квадрокоптерах. Актовый зал оснащен передовым акустическим и световым оборудованием с системой видеопоказа, что позволяет проводить мероприятия областного масштаба. Обучение в школе будет проходить в одну смену. Общая площадь здания превышает 19 тыс. кв. м.

«Район Майская Горка динамично развивается, поэтому возведение нового корпуса школы было необходимо. Особенность этого проекта — комплексный подход к созданию комфортной и современной среды для обучения и развития детей. Строительство корпуса стало возможным благодаря концессионному соглашению с ООО “ПроШкола” и поддержке ВЭБ.РФ. Наш партнер не только возвел само здание, но и полностью оснастил его всем необходимым оборудованием. Для Архангельской области это еще один шаг к повышению уровня образования. Это не просто школа, это пространство, где дети будут учиться и развиваться как личности», — отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. 

 Возведение образовательных объектов по концессии финансируется за счет капитальных грантов (преимущественно из федерального бюджета) и средств кредиторов: ВЭБ.РФ и ПАО «Сбербанк». Впоследствии местные власти выплачивают полную стоимость — как правило, в течение 10–15 лет. Такой подход снижает нагрузку на бюджеты и дает регионам возможность строить одновременно несколько школ.

 При участии «ПроШколы» возводятся современные учебные заведения с полным оснащением. К реализации проектов привлекаются региональные лидеры строительного рынка, благодаря чему инвестиции остаются в субъектах Федерации. Это также создает новые рабочие места и заказы для промышленных и строительных предприятий регионов.

«Повышение качества жизни каждой российской семьи — один из основных приоритетов государства. Реализовывая федеральные и национальные проекты, ВЭБ.РФ создает надежный фундамент для будущего страны. В частности, строительство новых школ помогает развивать регионы и выводить образование на новый уровень. До конца 2026 года “ПроШкола” планирует построить более 60 учебных заведений в 22 регионах, где будут учиться около 50 тысяч школьников», — сказал главный управляющий директор ВЭБ.РФ, генеральный директор ООО «ПроШкола» Александр Чеботарев. 

 На данный момент «ПроШкола» является крупнейшим в России концессионером в рамках ГЧП. Всего с 2022 года по 1 сентября 2025 года с ее помощью введено в строй 36 школ общей мощностью 29 314 мест в 22 субъектах РФ. Общая стоимость строительства составит почти 65 млрд рублей.

26 август 09:07

