В Плесецком округе возводится здание новой школы на 240 мест

Сейчас в Архангельской области идет строительство шести школ, еще на шести образовательных объектах работы начнутся в этом году. Это один из главных приоритетов народной программы «Единой России».

«В совокупности эти школы обеспечат более 5000 мест для учеников. В поселке Оксовский уже идет строительство школы на 240 мест, а в Каргополе и Коноше в этом году начнется строительство еще двух новых учебных заведений, по 320 мест каждый. Стоит отметить, что в Коноше речь идёт о новом здании Лесозаводской школы – замены старого деревянного здания жители ждали последние несколько лет. Все новые учреждения будут оснащены необходимым современным оборудованием и инвентарем. Нацпроект «Образование» дает возможность нашему региону не просто улучшить школьную инфраструктуру, но и вывести образовательный процесс на новый уровень», — отметила Депутат Архангельского областного Собрания депутатов Ирина Фролова.

В поселке Оксовский на строительной площадке трудятся порядка 40 человек, которые задействованы на устройстве монолитного железобетонного ростверка. Трехэтажное здание будет построено на свайных фундаментах и разделено на 2 блока: учебный корпус и спортивный зал

Общая площадь объекта превысит 7,4 тыс. м². Помимо учебных кабинетов, в школе разместятся столовая, актовый зал, мастерские для занятий в кружках, библиотека, комнаты для персонала и помещения бытового назначения. По условиям договора ввод школы в эксплуатацию запланирован на конец текущего года.



