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55% архангелоггородцев хотят заставить учителей самих сдавать ЕГЭ

55% жителей Архангельска считают, что учителя старших классов должны периодически сдавать ЕГЭ по своим предметам и публиковать результаты. «Это покажет их квалификацию» и будет «честно по отношению к детям», — комментируют они. Уровень поддержки идеи среди родителей учеников 10—11 классов еще выше — 62%.
 
 Каждый пятый респондент против: «Есть курсы повышения квалификации, где нужно подтверждать статус. Не стоит ставить педагога и ученика в одинаковые условия»; «Зачем человеку лишние переживания, тем более, за их небольшую зарплату. Я вообще считаю, что ЕГЭ надо убрать»; «Тестирование — не показатель реальных знаний»; «Умение сдавать ЕГЭ и умение преподавать — разные вещи».
 
 Среди мужчин сторонников того, чтобы учителя тоже сдавали экзамен, чуть больше, чем среди женщин. Граждане старше 45 лет реже согласны с необходимостью сдачи ЕГЭ для педагогов, чем те, кто младше. Чем выше зарплата, тем чаще респонденты одобряют идею с экзаменом: среди участников опроса с доходом до 50 тысяч рублей таких 54%, а среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч, — уже 67%.

(фото с https://altay19.uoedu.ru) 

02 июль 08:00 | : Будни

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