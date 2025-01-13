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Зумеры ошибаются: личные встречи и звонки эффективнее мессенджеров

SuperJob сравнил, какие способы коммуникаций удобны офисным сотрудникам. Представители поколения Z предпочитают обсуждать рабочие темы в мессенджерах, а россияне старше 45 лет — на личных встречах. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 офисных сотрудников из всех округов страны.

 Для успешного решения рабочих задач крайне важно, чтобы сотрудники могли эффективно взаимодействовать друг с другом. Какие же способы коммуникации являются наиболее предпочтительными в офисах? Согласно опросу, самым популярным способом взаимодействия являются сообщения в мессенджерах (40% голосов респондентов). На втором месте — электронные письма (38%), а на третьем — личные встречи (36%). 34% опрошенных предпочитают обсуждать рабочие вопросы по телефону. 16% респондентов находят более удобным общение через таск-трекеры или онлайн-доски, а 12% — по видеосвязи.

 Мужчины чаще женщин предпочитают личные встречи (44 и 27% соответственно) и телефонные звонки (35 и 33%). Женщинам же больше нравится общаться через мессенджеры (43% против 38% среди мужчин), трекеры задач (20% против 12%) и по видеосвязи (15% против 10%).

 Только 18% зумеров готовы решать рабочие задачи по телефону, среди респондентов до 25 лет наиболее популярны мессенджеры (81%). Однако, чем старше россияне, тем реже они используют этот способ коммуникации: так, среди россиян в возрасте от 25 до 35 лет мессенджеры предпочитает каждый второй (49%), среди 35—45-летних — каждый третий (35%), а среди тех, кто разменял 45-летний рубеж, — лишь каждый пятый (22%). Россияне от 35 до 45 лет предпочитают общаться через электронные письма (47%), в то время как старшему поколению привычнее всего обсуждать задачи при личной встрече (52%).

 Чем выше уровень дохода опрошенных, тем менее охотно они прибегают к письменным способам коммуникации (мессенджерам и email) и чаще предпочитают личные встречи и телефонные звонки.

04 апрель 12:00 | : Будни

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