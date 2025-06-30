18% архангелогородцев готовы сдавать ормы ГТО, но не бесплатно

ЛДПР разрабатывает законопроект, предполагающий освобождение от работы в день сдачи нормативов ГТО и дополнительные оплачиваемые дни отпуска для успешно выполнивших испытания. Инициатива депутатов заинтересовала экономически активных жителей Архангельска: 18% утверждают, что готовы присоединиться к движению на предлагаемых условиях.



Мужчины активнее поддерживают инициативу. Закономерно, что молодежь до 35 лет заинтересована больше, чем те, кто старше (20%).



За успешную сдачу нормативов ГТО 38% потенциально готовых их сдавать хотели бы получить 4-дневный оплачиваемый отпуск, 29% считают достаточным 3 дня. И только 1 из 10 считает, что работодатель не должен мотивировать участников движения, а сдача нормативов ГТО — это личное добровольное дело.

