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Архангельская молодежь выгорает на работе и требует дополнительного отпуска

57архангелогородцев поддерживают инициативу о предоставлении дополнительного отпуска при эмоциональном выгорании, среди молодежи сторонников идеи еще больше — 76%. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести дополнительный оплачиваемый отпуск до 7 календарных дней для горожан с эмоциональным выгоранием (состояние планируется подтверждать тестами в медучреждениях).

По данным опроса, 57% архангелогородцев поддерживают инициативу: «Я — за, хотя и понимаю, что это удобная лазейка для лодырей». 28% — против: «А работать за выгоревших кто будет?!»; «Насколько эти тесты будут объективны?»; «Нет такого диагноза!» 15% затруднились с оценкой инициативы: «Ни один работодатель не заинтересован предоставлять такие отпуска».

Идею практически в равной степени поддерживают мужчины (58%) и женщины (57%). Наибольшее одобрение — среди молодежи до 35 лет (76%), тогда как среди респондентов от 35 до 45 лет — 46%, а среди людей от 45 лет — 40%. Некоторые молодые люди хотели бы отдыхать и дольше: «7 календарных дней с таким состоянием недостаточно, нужно 14!»

Архангелогородцы с доходом от 100 тысяч рублей в поддержку инициативы высказываются чаще тех, кто зарабатывает меньше (67%).

Среди тех, кто сталкивался с выгоранием на работе, за восстановительный отпуск — 65%, среди не испытывавших подобное состояние — 29%.

Эмоциональное выгорание проявляется усталостью, раздражительностью и потерей мотивации. Респонденты связывают его с монотонной и не приносящей удовлетворения работой: «Раздражение вызывают однообразные задачи, а если занимаешься интересной работой, некогда выгорать».

21 июнь 09:00 | : Будни

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