Архангельский УФСИН провел специальные тактческие учения

Личный состав УФСИН России по Архангельской области совместно с другими правоохранительными органами региона отработал действия по пресечению массовых беспорядков осужденных на режимной территории. Такие учения повышают профессиональные навыки сотрудников, что важно при выполнении задач в случае осложнения оперативной обстановки.

По легенде учений в исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской осужденный одного из отрядов не выполнил команду «подъем», применил физическую силу к сотруднику дежурной смены. К нему присоединились другие отбывающие наказание, которые также оказали неповиновение представителям администрации ИК-1. Они стали призывать к данным противоправным действиям остальных, но большинство не поддержали акцию. Между сторонами произошла драка. В итоге неповиновения переросли в массовые беспорядки, а сотрудники учреждения были вытеснены из помещения отряда.

Незамедлительно о чрезвычайно происшествии было доложено начальнику областного УФСИН. Личный состав был поднят по тревоге. О сложившейся ситуации были оповещены взаимодействующие структуры и заинтересованные ведомства. По указанию руководителя Управления ФСИН был созван оперативный штаб, собран сводный отряд и направлен для пресечения массовых беспорядков в ИК-1.

В ходе ТСУ отрабатывались действия членов оперативного штаба, целью которого было найти решение на стабилизацию обстановки в исправительном учреждении. На данном этапе были даны несколько вводных, а также анализировались практические мероприятия, которые призваны нормализовать возникшую ситуацию. Участие в учении приняли представители подразделений областных Управлений Росгвардии, МЧС и МВД. 

Также на втором этапе прошедших занятий отработаны необходимые действия сотрудников УФСИН при проведении специальной операции по пресечению противоправной деятельности правонарушителей. В ходе учений были созданы условия, максимально приближенные к реальным. Сводный отряд подразделений УФСИН и взаимодействующих органов действовал четко и слажено, зачинщики задержаны, обезврежены и локализованы.  Ситуация в учреждении стабилизирована и взята на контроль. 

По оценке руководителя оперативного штаба УФСИН Константина Дечкина поставленные цели и задачи выполнены: проверены боевая готовность сводного отряда и личного состава УФСИН, работа оперативного штаба, отработаны порядок и взаимодействие с правоохранительными органами. На отмеченные недостатки обращено внимание и поставлены задачи по их устранению.


 

11 август 11:42 | : Будни

