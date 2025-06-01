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Архангелогородцы жалуются на обжорство и бессоницу

Что мешает жителям Архангельска быть здоровыми? 34% связывают плохое самочувствие с несоблюдением режима питания, отдыха и сна. 32% отмечают чрезмерную физическую и психологическую усталость, 26% — отсутствие физической активности, а 23% — низкое качество медицинского обслуживания. 21% респондентов считают, что их здоровью вредит плохая экологическая обстановка, 16% указывают на вредные привычки. 10% считают, что всему виной игнорирование профилактических осмотров, а еще 8% — недолеченные заболевания. 

 Женщины чаще жалуются на усталость, плохую экологию и недостаток физической активности. Мужчины же чаще называют в топ-3 самых важных причин вредные привычки, а также отказ от профилактических осмотров и лечения болезней. 

 Среди горожан в возрасте от 45 лет больше тех, кто связывает проблемы со здоровьем с некачественными медицинскими услугами и вредными привычками.

 Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей чаще указывают на несоблюдение режима, тогда как те, кто зарабатывает от 50 до 100 тысяч рублей, больше обеспокоены качеством медицинских услуг, экологической обстановкой и отсутствием регулярных медицинских обследований.

 18% считают себя абсолютно здоровыми, причем мужчины чаще женщин. Более оптимистично оценивают свое здоровье молодые горожане (24% среди тех, кому до 35 лет), больше таких и среди респондентов с заработком от 100 тысяч рублей (27%).

(фото с https://ru.freepik.com) 
 

05 август 08:00 | : Будни

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