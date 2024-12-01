Архангелогородцы признались, что им портит новогоднее настроение

Каждого пятого архангелогородца в новогоднюю ночь раздражают нескончаемые салюты. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные горожане из Архангельска.

Каждого пятого архангелогородца (19%) больше всего в новогоднюю ночь раздражает шум фейерверков и петард, который не прекращается до самого утра. 8% жалуются на однообразие телевизионных программ и обилие рекламы. 7% испытывают раздражение из-за большого количества нетрезвых людей. 3% не одобряют всеобщее стремление к празднованию Нового года. По 2% жалуются на обильное застолье, которое приводит к перееданию, и недосып. 1 из 100 жалеет, что новогодняя ночь заканчивается так быстро. Еще 1% страдает от одиночества в праздник. Среди прочих причин, вызывающих раздражение в новогоднюю ночь, респонденты назвали загруженность телефонных сетей, высокие цены на такси, отсутствие снега или плохую погоду, незваных гостей, усталость от подготовки, плохое настроение, суету.



Впрочем, 3 из 10 респондентов (32%) признались, что их ничто не раздражает и они наслаждаются праздником.



Женщин чаще мужчин беспокоит шум от фейерверков и петард (23% против 16% соответственно). Мужчинам же чаще не нравится отсутствие интересных ТВ-программ (13% против 4%).

(фото с https://www.culture.ru)