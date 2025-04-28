Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцы рассказали, как приходят в себя после отпуска

Как жители Архангельска борются с постотпускным стрессом? 28% возвращаются домой за 1—2 дня до выхода на работу, 16% в первый рабочий день берутся за более простые задачи, а 15% стараются выспаться и не перегружать себя. 9% горожан прибегают к успокоительным средствам.

 Некоторые респонденты делятся своими способами адаптации: «Я стараюсь планировать отпуск так, чтобы выходить на работу в середине недели, а не в понедельник»; «Иногда я частично работаю в последние дни отпуска, чтобы уменьшить нагрузку после возвращения».

 Женщины чаще мужчин предпочитают вернуться из отпуска заранее, а представители сильного пола чаще ничего не предпринимают. Мужчины также чаще утверждают, что не испытывают стресса и возвращаются на работу отдохнувшими и полными сил.

 Горожане старше 45 лет демонстрируют бо́льшую стрессоустойчивость к подобным ситуациям, чем те, кто моложе (41%). Среди молодежи до 35 лет не испытывают нервозности в первые дни после выхода из отпуска 36%, а среди участников опроса в возрасте от 35 до 45 лет — 32%. Борясь со стрессом, молодые сотрудники чаще выбирают простые задачи в первый день (24%), а среди работников от 35 до 45 лет больше тех, кто использует медикаментозные средства (11%).

 Респонденты с заработком от 100 тысяч рублей чаще тех, кто получает меньше, не испытывают неприятных ощущений при выходе на работу (44%).

 Что касается работодателей, то каждый второй считает, что специальная адаптация после отпуска не нужна, тогда как 4 из 10 придерживаются противоположного. Однако на практике только 2% компаний действительно проводят какие-либо адаптационные мероприятия для вернувшихся из отпуска сотрудников.

(https://dzen.ru)  

01 август 08:00 | : Будни

Главные новости


МВД России. Когда простота хуже воровства
Если здесь жить, то красиво. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (13)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20