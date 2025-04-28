Архангелогородцы рассказали, как приходят в себя после отпуска

Как жители Архангельска борются с постотпускным стрессом? 28% возвращаются домой за 1—2 дня до выхода на работу, 16% в первый рабочий день берутся за более простые задачи, а 15% стараются выспаться и не перегружать себя. 9% горожан прибегают к успокоительным средствам.



Некоторые респонденты делятся своими способами адаптации: «Я стараюсь планировать отпуск так, чтобы выходить на работу в середине недели, а не в понедельник»; «Иногда я частично работаю в последние дни отпуска, чтобы уменьшить нагрузку после возвращения».



Женщины чаще мужчин предпочитают вернуться из отпуска заранее, а представители сильного пола чаще ничего не предпринимают. Мужчины также чаще утверждают, что не испытывают стресса и возвращаются на работу отдохнувшими и полными сил.



Горожане старше 45 лет демонстрируют бо́льшую стрессоустойчивость к подобным ситуациям, чем те, кто моложе (41%). Среди молодежи до 35 лет не испытывают нервозности в первые дни после выхода из отпуска 36%, а среди участников опроса в возрасте от 35 до 45 лет — 32%. Борясь со стрессом, молодые сотрудники чаще выбирают простые задачи в первый день (24%), а среди работников от 35 до 45 лет больше тех, кто использует медикаментозные средства (11%).



Респонденты с заработком от 100 тысяч рублей чаще тех, кто получает меньше, не испытывают неприятных ощущений при выходе на работу (44%).



Что касается работодателей, то каждый второй считает, что специальная адаптация после отпуска не нужна, тогда как 4 из 10 придерживаются противоположного. Однако на практике только 2% компаний действительно проводят какие-либо адаптационные мероприятия для вернувшихся из отпуска сотрудников.

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