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Только половина архангельских семейных пар смогли отдохнуть вместе

В этом году 54% архангелогородцев уже провели или планируют провести отпуск с женой или мужем. 3 из 10 опрошенных (29%) из-за различных обстоятельств не удалось взять отпуск в одно время. 6% участников опроса признались, что они не согласовывали отпуска с партнёром, потому что не хотят отдыхать вместе: «Чтобы оба одновременно без денег не остались».

 Чем моложе респонденты, тем чаще они планируют отпуск в одно время со вторыми половинами. Среди россиян моложе 34 лет таких 60%, а среди опрошенных старше 45 лет — 53%.

 Те, кто состоит в официальном браке, чаще согласовывают отпуска, чем те, чьи отношения не зарегистрированы, — 56 и 43% соответственно.

21 август 08:00 | : Будни

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