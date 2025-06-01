Ловилась рыбка в Мезени

Подведены итоги рыболовного турнира, входящего в программу Мезенского фестиваля «Красная рыба».

Номинация:

"Индивидуальное первенство - искусственная приманка":

Решающим в данной номинации являлось общая масса улова.

1-е место – Лочехин Федор Александрович

Результат: вид улова - щука, окунь. Масса улова 2,020 г.

2-е место - Шульгин Пётр Витальевич.

Результат: вид улова - щука, окунь. Масса улова 1600 г.

3-е место - Сахаров Андрей Валентинович

Результат: вид улова - окунь. Масса улова 1600 г.

Победитель в номинации награждён денежным призом, а призёры - ценными призами от магазина "Снегоход" г. Мезень (руководитель – Александр Широкий)

Кроме того, обладателям первых трех мест вручены медали, дипломы и памятные сувениры.

Атрибутика Фестиваля и Турнира уникальна авторской эмблемой, разработанной известным мезенским художником Александром Тяриным..

Нельзя не отметить всех участников Турнира в данной номинации:

Сахаров Василий Иванович

Щипачёв Алексей Григорьевич

С благодарностью к участникам, с поздравлениями к победителям!