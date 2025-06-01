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Ловилась рыбка в Мезени

Подведены итоги рыболовного турнира, входящего в программу Мезенского фестиваля «Красная рыба».

Номинация:
 "Индивидуальное первенство - искусственная приманка":

 Решающим в данной номинации являлось общая масса улова.

 1-е место – Лочехин Федор Александрович
Результат: вид улова - щука, окунь. Масса улова 2,020 г.

 2-е место - Шульгин Пётр Витальевич.
 Результат: вид улова - щука, окунь. Масса улова 1600 г.

 3-е место - Сахаров Андрей Валентинович
 Результат: вид улова - окунь. Масса улова 1600 г.

 Победитель в номинации награждён денежным призом, а призёры - ценными призами от магазина "Снегоход" г. Мезень (руководитель – Александр Широкий)

 Кроме того, обладателям первых трех мест вручены медали, дипломы и памятные сувениры.

 Атрибутика Фестиваля и Турнира уникальна авторской эмблемой, разработанной известным мезенским художником Александром Тяриным.. 

 Нельзя не отметить всех участников Турнира в данной номинации:

 Сахаров Василий Иванович
Щипачёв Алексей Григорьевич

 С благодарностью к участникам, с поздравлениями к победителям!

 

 

29 июль 10:56 | : Будни

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