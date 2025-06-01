Ловилась рыбка в Мезени

Подведены итоги рыболовного турнира, входящего в программу Мезенского фестиваля «Красная рыба».
Номинация:
"Индивидуальное первенство - искусственная приманка":
Решающим в данной номинации являлось общая масса улова.
1-е место – Лочехин Федор Александрович
Результат: вид улова - щука, окунь. Масса улова 2,020 г.
2-е место - Шульгин Пётр Витальевич.
Результат: вид улова - щука, окунь. Масса улова 1600 г.
3-е место - Сахаров Андрей Валентинович
Результат: вид улова - окунь. Масса улова 1600 г.
Победитель в номинации награждён денежным призом, а призёры - ценными призами от магазина "Снегоход" г. Мезень (руководитель – Александр Широкий)
Кроме того, обладателям первых трех мест вручены медали, дипломы и памятные сувениры.
Атрибутика Фестиваля и Турнира уникальна авторской эмблемой, разработанной известным мезенским художником Александром Тяриным..
Нельзя не отметить всех участников Турнира в данной номинации:
Сахаров Василий Иванович
Щипачёв Алексей Григорьевич
С благодарностью к участникам, с поздравлениями к победителям!