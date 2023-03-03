В Кенозерье состоялся праздник зимней рыбалки

Соревновательный дух, но в то же время дружественная атмосфера царили на озере Лекшмозере в минувшую субботу, 18 марта. «Налим Малиныч» — не просто состязание по подледному лову, а добрая традиция и место встреч постоянных участников конкурса.



В деревню Морщихинская Кенозерского национального парка приехали более 130 самых заядлых любителей зимней рыбалки из ближайших населённых пунктов Каргопольского и Плесецкого округов, Шенкурского и Коношского районов, Республики Карелия и таких городов, как Архангельск, Северодвинск, Няндома, Вытегра и даже Калининград!



Казалось бы, что рыбалку любят в основном мужчины, но праздник «Налим Малиныч» доказывает обратное! Участники конкурса приезжают целыми семьями, чтобы поддержать друг друга и провести выходной день с пользой. Отцы-наставники учат своих детей бурить лунки и закидывать удочки, а мамы всегда рядом, чтобы похвалить.



Победителем сразу в двух номинациях «Самый тяжелый улов» и «Золотая рыбка» стала семья Фроловых из города Северодвинск — вместе они поймали почти 8 кг рыбы, а это чуть меньше 10% от общего улова конкурса. Наваристой ухой Павел и Оксана Фроловы точно обеспечены.



Иван Белошеев, житель д. Морщихинская, взял победу в номинации «Самый крупный улов». Победу ему принёс окунь весом в 315г.



Количество юных рыболовов на семейном празднике в этом году увеличилось. 26 начинающих рыбаков и рыбачек покорили лёд весеннего Лекшмозера, поймав 11,722 кг рыбы. Самым юным рыболовом стала Софья Кармишина, которой всего 4 года. Среди победителей по трём возрастным категориям стали Игорь Боголепов из д. Морщихинская, Павел Слиш из Республики Карелия и Даниил Берязин из г. Ухты.



Соревновательную часть программы «Налим Малиныч» завершил конкурс «Рыбе нужен кислород!». Второй год подряд быстрее всех лунку пробурил Евгений Заборских из Каргополя. Его результат составил 11,26 секунд! Лучшей среди женщин в этой номинации стала Светлана Федорушкова из Приморского района, справившаяся с задачей за 14,53 секунды.



В этом году для гостей, не участвующих в конкурсе зимней рыбалки, был предложен единый экскурсионный билет, программа которого включала в себя самые популярные экскурсии и мастер-классы. Приятным бонусом для экскурсантов стала беспроигрышная лотерея с памятными подарками от Кенозерья. Развлекательная программа семейного праздника «Налим Малиныч» завершилась рыбацким квизом, катанием на лошадях и на аэроходе «Хивус». Конечно же, ни один гость не остался без вкусной, наваристой ухи из налима, домашних пирогов и ароматного чая.



Завершился «Налим Малиныч» награждением памятными призами и сертификатами от постоянных партнеров конкурса — магазина товаров для охоты и рыбалки МАГНУМ и крупнейшего в России производителя товаров для рыбалки, охоты и кемпинга компании «ТОНАР», которым Кенозерский национальный парк выражает огромную благодарность за предоставленные ценные призы, подарки и регулярную поддержку эколого-просветительских мероприятий.



Отдельную благодарность за живую и дружескую атмосферу конкурса «Налим Малиныч — 2023» Парк выражает ведущему праздника — Павлу Мелешкину, организатору мероприятий и праздников. Спасибо индивидуальному предпринимателю Наталье Чункевич за изготовление призового фонда и помощь в организации конкурса.



Поздравляем победителей и желаем дальнейшего развития в ремесле любительского рыболовства! Огромное спасибо всем, кто провёл этот день вместе с нами! С нетерпением ждём встречи с вами в 2024 году.



