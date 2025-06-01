В Архангельске опять жара. Как уберечь малышей от перегрева

Чем опасна жара для детей?

Жара особенно опасна для малышей до 3 лет – их организм хуже регулирует температуру, а обезвоживание наступает быстрее, чем у взрослых. Для детей есть риск перегрева, обезвоживания, солнечных ожогов, ухудшения сна и аппетита, теплового истощения.

Как понять, что ребенку плохо на жаре?

Тревожные признаки: красное лицо, горячая кожа (особенно шея и спина); вялость или чрезмерная возбудимость; отказ от еды и питья; редкое мочеиспускание (менее 1 раза в 3 часа); тошнота, рвота, температура выше 37,5°C; учащенное дыхание и пульс. Если есть эти симптомы – срочно увести ребенка в прохладу, дать воду, обтереть влажной тканью. При рвоте или температуре – к врачу.

Как правильно поить ребенка на жаре?

Груднички: чаще прикладывать к груди (молоко = еда + вода). Дети на ИВ/прикорме: дополнительно давать воду (1–2 ч. л. каждые 20–30 минут). После года: вода, несладкий компот, детский чай. Нельзя: сладкие соки, газировку, холодные напитки (риск ангины).