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В Архангельске опять жара. Как уберечь малышей от перегрева

  • Чем опасна жара для детей? 

Жара особенно опасна для малышей до 3 лет – их организм хуже регулирует температуру, а обезвоживание наступает быстрее, чем у взрослых. Для детей есть риск перегрева, обезвоживания, солнечных ожогов, ухудшения сна и аппетита, теплового истощения.

  • Как понять, что ребенку плохо на жаре?

Тревожные признаки: красное лицо, горячая кожа (особенно шея и спина); вялость или чрезмерная возбудимость; отказ от еды и питья; редкое мочеиспускание (менее 1 раза в 3 часа); тошнота, рвота, температура выше 37,5°C; учащенное дыхание и пульс. Если есть эти симптомы – срочно увести ребенка в прохладу, дать воду, обтереть влажной тканью. При рвоте или температуре – к врачу.

  • Как правильно поить ребенка на жаре?

Груднички: чаще прикладывать к груди (молоко = еда + вода). Дети на ИВ/прикорме: дополнительно давать воду (1–2 ч. л. каждые 20–30 минут). После года: вода, несладкий компот, детский чай. Нельзя: сладкие соки, газировку, холодные напитки (риск ангины).

26 июль 11:10 | : Будни

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