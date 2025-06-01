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На Архангельск надвигается аномальная жара. Будьте готовы

Нас пугают тем, что к выходным температура воздуха в столице Поморья достигнет +33 градусов.

Верится с трудом… но советы профессиональных медиков, как уберечь свое северное белокожее дитятко от солнечных ожогов, лишними не будут.

  • Как понять, что у ребенка солнечный ожог? 

Признаки становятся заметны только через несколько часов. Первый симптом – покраснение кожных покров: кожа сухая, горячая на ощупь, болезненная. Другие симптомы: подъем температуры тела, озноб, затем вялость, апатия. Такое характерно для 1 стадии солнечного ожога, малышу станет лучше чрез несколько дней. Ожог 2 степени протекает тяжелее: все что характерно для 1 стадии + развитие везикул и папул, отечность конечностей. При ожогах 3 и 4 степени нужно незамедлительно обратиться к медикам, так как возможно потерять ребенка.

  • Что должен делать родитель при солнечном ожоге у ребенка?

Визуально оценить поражение кожи. Ребенка нужно переместить в тень. Обеспечить обильное питье. Если ребенку меньше 1 года жизни, необходимо вызвать «Скорую помощь». Для детей старше вызов бригады скорой помощи обязателен, когда площадь ожога велика, есть признаки ожога 2, 3, 4 степени. Ребенок должен находится в кровати с приподнятой головной частью. Ребенка нужно раздеть. Можно обрызгать кожные покровы водой комнатной температуры. При подъеме температуры тела свыше 38,0 градусов, следует дать жаропонижающее средство. Не нужно мазать кожу жирным кремом, маслом, сметаной. Можно использовать противовоспалительные средства: «Бепантен» или «Пантенол».

  • Как не перепутать солнечный ожог с аллергией на солнце?

Помимо ожогов, примерно 5% людей на планете страдают и особым проявлением фотодерматита — солнечной крапивницей. При недолгом нахождении под открытым солнцем при наличии аллергии на солнечные лучи кожа покрывается волдырями с резким зудом и выраженным покраснением. По внешнему виду и субъективным ощущениям это напоминает ожоги крапивы, распространенные по телу.

22 июль 07:48 | : Будни

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