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Соломбала как место силы

Для семей с детьми проводятся информационно-туристические программы, знакомящие с историей Соломбалы.

 Они разработаны в рамках проекта «Соломбала. Место силы», который реализует Фонд возрождения традиционного судостроения и арктического мореплавания при поддержке Губернаторского центра «Вместе мы сильнее». Инициатива направлена на популяризацию богатого историко-культурного наследия территории.

 Программы включают экскурсии, позволяющие узнать больше об истории, архитектуре, выдающихся жителях и природном ландшафте Соломбалы.

 Участники знакомятся с торговым домом Макаровых, Константиновским приютом, зданием флотского полуэкипажа, Спасо-Преображенским храмом, рассматривают макет старой Соломбалы в Соломбальской библиотеке №5 имени Б.В. Шергина, выходят на набережную реки Соломбалки, где установлен арт-объект – народный катер «Соломбалец».

 Маршрут помогает увидеть Соломбалу как особое место, с которого началась морская слава России. Как отмечает экскурсовод Галина Стефанкова, название проекта удивительно точно отражает роль территории в истории города и страны. 

 – Соломбала – и есть место силы. Мы привыкли говорить: «Архангельск – родина первого корабля». Но на самом деле это была именно Соломбала, которая в то время была отдельной адмиралтейской стороной, – рассказала Галина Стефанкова. 

 Завершается экскурсия на верфи на Мосеевом острове, где идет строительство традиционного поморского коча XXI века. 

 – Коль Архангельск является первым портом России, здесь у нас судно может стать не только средством передвижения, но и историей, – считает руководитель проекта Глеб Плетнев. – Поэтому то, какие парус вложил огромные усилия в становление нашей территории, должно быть известно архангелогородцам. Мы очень мало знаем о своем крае и все время открываем новые страницы. 

 Важную роль в реализации проекта играет работа по подготовке экскурсоводов. За время работы было проведено обучение, в котором приняли участие порядка 60 человек. Некоторые из выпускников не просто повысили уровень своих знаний, но и стали частью команды, которая теперь развивает туристический продукт в Соломбале.

 Информационно-туристические программы будут проходить до сентября. Записаться на бесплатные экскурсии можно в сообществе проекта в социальной сети (https://vk.com/pomor_koch).

23 июль 09:43 | : Будни

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