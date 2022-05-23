Сийскую обитель благоустраивают как объект православного туризма

На территории Антониево-Сийского монастыря с августа 2021 года благоустраивают территорию. Проект «Монастырский сад» поддержан в первом грантовом конкурсе губернаторского центра Архангельской области «Вместе мы сильнее».
«Инициатива направлена на создание базы, где студенты могут пройти практику, а неравнодушные люди — потрудиться и узнать о растительном мире, который наполняет Сийский лесопарк. Туристы же смогут прогуляться по экологическим тропам и добраться до озер Дудница, Плоское и Святое», — сообщили в центре «Вместе мы сильнее»
«Мы будем делать туристические походы и тропы», — пояснила автор и руководитель проекта Вера Костылева.
По задумке организаторов в центральной части ботанического сада будет расположен поклонный крест, по дорожке к нему будут высажены клены, дубы и липы, ели. Уже сейчас у стен монастыря можно увидеть сухой ручеек с древними камнями и мостик, перекинутый через него, – он был сделан преподавателем Техникума строительства и городского хозяйства. Студенты этого же учебного заведения в рамках практики высаживали цветы и помогали благоустраивать территорию, сообщили в центре «Вместе мы сильнее».
Также там рассказали, что «на протяжении всего года в школах Холмогорского и Приморского районов велась эколого-просветительская деятельность с учащимися. Детям рассказывали о животном и растительном мире Сийского лесопарка, была проведена акция "Бусы для синички". На ней рассказывали о важности кормления птиц зимой, а после развешивали "ягодные гирлянды" на деревьях».
В дополнение к проекту разработана квест-игра «По стопам преподобного Антония Сийского». На территории монастыря школьники знакомятся с природой, учатся ходить по компасу, узнают животный и растительный мир лесопарка.
«Реализация проекта пока не окончена. Осенью появится теплица, которая позволит ухаживать за растениями зимой, а двери монастыря всегда открыты, для тех, кто желает помочь с благоустройством сада», — отметили в губернаторском центре Архангельской области «Вместе мы сильнее».
(по материалам Архангельской епархии)