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12% архангелогородцев уверены в своей незаменимости на работе

12% жителей Архангельска считают, что в случае его увольнения новому сотруднику сходной квалификации работодатель будет вынужден платить больше (7% оценили эту сумму как «немного больше», еще 5% как «значительно больше»). «За такую низкую зарплату уже никто работать не согласится»; «Это распространенная практика сейчас: не повышать зарплату имеющимся сотрудникам, но при освобождении вакансии брать сотрудника на более высокую заработную плату»; «Им очень сложно будет найти адекватную замену», — комментируют респонденты. Причем чаще всего в изначально более высоком окладе для новичка уверены те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей.
 
 Каждый второй работающий (51%) уверен, что сотруднику, который займет его место, дадут ту же зарплату: «Штатное расписание нельзя просто так изменить».
 
 А 20% горожан утверждают о том, что на новичке работодатель попытается сэкономить (13% считают, что у нового сотрудника зарплата будет немного ниже, 7% — значительно ниже): «Особенность предприятия. Ему надо будет сначала аттестоваться»; «Высокие зарплаты только у своих».
 
 Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего в том, что их замена обойдется работодателю дорого, уверены программисты: такого мнения придерживается каждый четвертый разработчик. С разработчиками солидарен каждый пятый логист и аналитик: новичок сходной квалификации попросит больше денег. Среди секретарей (22%) и администраторов (20%) также много тех, кто предрекает более высокий оклад у своей замены (основной довод — нанять кого-либо на их невысокую зарплату работодателю уже не удастся). Предрекают, что новичку нужно будет платить больше, по 19% маркетологов, системных администраторов и экономистов, а также 18% главных бухгалтеров.

19 июль 09:01 | : Будни

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